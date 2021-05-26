Nasıl olup da!..

Ne kadar gizlemeye çalışsalar da, CHP'nin başını çektiği muhalefet Türkiye aleyhindeki dış çevrelerle aynı dili kullanıyor.

Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Azerbaycan gibi konularda ABD ve AB ülkelerinden, hatta Ermenistan'dan gelenlerle çakışan muhalif açıklamalar, bunu gösteriyor.

Bu, CHP ve aynı zihniyettekilerin oynadıkları oyunun senaryosunun başkaları tarafından yazıldığının göstergesi.

Mesela, ABD Başkanı Biden'in Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmayan bir Türkiye istediğini bilmeyen yok.

Başka bazıları gibi, Biden de Doğu Akdeniz'deki enerji rezervlerinin küresel enerji firmaları tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

ABD'nin ve küresel şirketlerin menfaatlerini kovalayan ABD Başkanının talepleri bununla sınırlı değil. Birçok meselede Türkiye'nin ABD'nin istediği gibi davranması gerektiğine de inanıyor, Biden.

Kendi ayakları üzerinde duran ve bölgesel bir güç olduğunu herkesin teslim ettiği bir Türkiye, başta Biden olmak üzere birileri için can sıkıcı.

Bunun içimizden bazıları için de rahatsızlık vesilesi olması ise, düşündürücü.

ABD halkı tarafından ülkelerinin menfaatlerini koruması ve kollaması için seçilen Biden'in ülkesinin menfaatlerini gözetmesinde problem yok. Adamın işi bu çünkü.

Ancak Biden'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı engellemek için iş birliğini geliştireceklerini söylediği bizdeki muhalefet için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Herhalde dostlarının sağlayacağı desteklerle bir şekilde iktidara gelebileceklerini ümit ettiklerinden, CHP ve beraberindekiler ülkemizle ilgili gelişmelere Biden'in gözlüğü ile bakıyorlar.

Biden'in Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını gasp etmeye çalışması, kendisi açısından doğru. Bizdeki muhalefetin 'dostları' Biden ve beraberindekilerle hareket etmelerinin yanlışlığı da ortada…

Dış mihrakların dilini kullananların, onlara tepki göstermek gerektiğinde bile Cumhurbaşkanımızı hedef almalarına bakılırsa, iş birliğini ileri bir aşamaya taşımışlar.

CHP, İP ve aynı çizgideki partileri yönetenlerin nasıl olup da Türkiye ile ilgili Biden ve benzerleri ile aynı dili kullandıklarını sorgulamak, önemli.

Bunu yapmak, öncelikle bu partilere mensup olanlara düşer… Bunu yapmaları gerektiğini hatırlatmak da bize…