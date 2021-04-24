Zavallı CHP’liler…

CHP'li Engin Altay'ın Rahmetli Menderes üzerinden Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri, yabancılık kokuyor... Bir türlü yerli ve milli olamayan zihniyeti sebebiyle, sözlerini izah sadedinde konuşurken bile işi yüzüne gözüne bulaştırıyor…

DP yönetimini işbaşından uzaklaştırmak isteyenlerce kurulan tezgahları 'dinci odaklara yüz vermek' olarak tanımlamak, tek parti yasakçılığını 2021'de bile savunmaktır. CHP zihniyetinden de bu beklenir zaten.

Bir yandan 'Cumhuriyet tarihinin en büyük hatası' ya da 'Türk demokrasisine vurulmuş en büyük darbe' deseler de, Menderes ve arkadaşlarına reva görüleni aba altından sopa gösterme vesilesi olarak kullanır CHP'liler.

Rahmetli Menderes ve bakanlarının başına gelenlerin milletimizde nasıl bir karşılığı bulunduğunu bildiklerine göre, utançtan başlarını kaldırmamaları gerekirdi oysa.

Engin Altay, siyaset anlayışı, "Millet bize muhalefet görevi verdi. İktidar ağzıyla kuş tutsa bile kimse bizden takdir etmemizi beklemesin" sığlığında olan birisi.

Ama yine de, Menderes ve arkadaşlarının bu ülkeyi kendi ayakları üzerinde tutmaya çabaladıkları için cezalandırıldıkları ve dış güçlerin bu iş için içerdeki uzantılarını kullandıklarını artık çocuklarımızın bile bildiğini unutmaması gerekirdi.

Ülkemizi kendi ayakları üzerinde tutabilme ve çok daha ilerilere götürülmesini önlemek için dış güçlerle işbirliği yapmaktan çekinmeyenler hep vardı ve olacaklar da. Yaşananlardan yeterince ders alan insanımızın bu türden girişimler karşısında ne yapacağının son örneği ise 15 Temmuz…

Menderes ve arkadaşlarına yapılanları engelleyememiş olmanın milletimizde oluşturduğu travmanın ağırlığını da en iyi CHP'liler bilir. Milletimizin teveccühüne bir türlü mazhar olamayıp, 60 senedir iktidara uzaktan bakmaktan kurtulamayışlarının sebebi de bu.

Türkiye'nin hali ve istikbali konusunda sadra şifa nerdeyse tek kelime bile edemeyenlerin, bütün gücüyle bu ülkeyi daha ileri götürmeye çalışan Cumhurbaşkanımızı ve ekibini hedef alması, boşuna değil.

Her dönem millet ve memleket lehine gelişmelerin karşısında konumlanan birileri var. Türkiye'nin sadece müsaade edildiği kadarını yapabilmesi gerektiğine inanan bu güruh, özgürlükler ve ilerleme adımlarına hep karşıydı ve halen de öyle.

Milletimizden ümitleri olmadığı için, dostları vasıtasıyla iktidara gelebilme hayali kuranlar ne kadar da zavallı… İktidarı milletten değil başkalarından ummaktan daha büyük zavallılık yoktur, çünkü…