‘Nato kafa’...

Herhangi bir şeyi anlamazdan gelmekte ısrarlı olanlar için kullandığımız, 'nato kafa, nato mermer' sözünün, Yunanca "na to kefari, na to mermari - işte kafa, işte mermer" deyiminden geldiğini ve ses benzerliği dışında NATO ile alakası olmadığını bilirsiniz.

Ancak NATO içerisinde de 'nato kafa nato mermer' olanlar var. Bunlara göre ittifakın bazı üyeleri imtiyazlı, bazıları da dış kapının mandalı… Nato kafaların öne çıkanlarından birisi de Fransa Cumhurbaşkanı Macron.

Ülkesinin Afrika'daki bazı faaliyetlerine NATO'nun destek olması gerektiğini savunabilen Macron, Türkiye'nin ittifaktan destek beklemeye hakkı olmadığını söyleyebiliyor mesela.

YPD-YPG'yi NATO müttefiki olarak tanıtmaya çalışan Macron'un, Türkiye'ye, 'terörle mücadele etmekten vazgeç' manasında sözler söylemesi, 'mermer kafa' olmanın da ötesine geçtiğinin göstergesi.

Aynı kişi, Türkiye'nin hem NATO'dan ve hem de Rusya'dan silah almasını eleştirirken de, Cumhurbaşkanımızın 'beyin ölümü' konusundaki uyarılarını haklı çıkarıyor zaten.

Ülkemiz açısından ciddi bir tehdit teşkil eden PYD-YPG'ye destek sağlayan Fransa ve benzerleri, Türkiye'yi terör koridoruna razı edemeyeceklerini biliyorlar elbet.

Artık dişleri döküldüğünden, eskisi kadar güçlü değiller. Taşeronları aracılığı ile yaptıkları operasyonlardan da netice alamadıkları için, kuru gürültüyle iş kotarmaya çalışıyorlar.

OKUYUN BAKAYIM!..

Londra'daki Dörtlü Zirve'de Almanya, İngiltere ve Fransa liderlerine takdim edilen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabı, özellikle de Fransa Cumhurbaşkanı açısından epey faydalı olmuştur.

Hemen her konuya kenardan köşeden dalma eğilimindeki Macron, NATO'nun tam olarak ne olduğu ve Türkiye'nin ittifaktaki rolü konusuna bir göz atma fırsatı bulduysa, Türkiye'nin ittifakın eşit bir üyesi olduğu ve birilerinin afra tafralarına prim verme niyetinde olmadığını kavrayabilir belki.

Türkiye'nin, Bazı NATO ülkelerinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tehditlerine rağmen yaptıkları ile ilgili bölüm, Macron ve benzerleri açısından daha da öğretici olacaktır herhalde...

Ülkenin varlığı, birliği ve sınır güvenliği mevzubahis olunca Türkiye'nin neler yaptığı yanında, bundan sonra şartlar gerektirirse neler yapabileceğinin kodları da, kitapta yer alan Türkiye'nin talepleri bölümünde açıkça mevcut...

Sonra şaşırmamaları için, bu bölüm de oldukça faydalı olur...