Başkasına verir talkını…

İstanbul Havalimanı'nın 42 ayda bitirilen ilk bölümü birçoklarının ve bu arada Almanların da aklına 12 yıldır bitmeyen ve ne zaman biteceği pek bilinmeyen Berlin Brandenburg Havalimanı'nı getirdi.

Almanya Şansölyesi Merkel'in de, Berlin'deki havalimanının bir türlü bitmemesi dolayısıyla rahatsızlık duyduğu ve bunu her fırsatta dile getirdiği biliniyor. Bu rahatsızlıkta İstanbul Havalimanı 42 ayda bitirilirken, kendi havalimanlarının bir türlü bitirilememesinin de payı var şüphesiz.

Brandenburg Havalimanı'na neden ihtiyaç duyulduğu, neden şimdiye kadar bitirilemediği, 2020'de bitirilip bitirilemeyeceği gibi hususlar, tabii olarak Almanların meselesi.

Ancak İstanbul'a 3. Havalimanı'nın yapılıp yapılmayacağı tamamen bize ait bir konu iken nedense Almanlara da dert olmuş ve yerli yersiz bu havalimanının yapılmaması gerektiği yönünde beyanlarda bulunmuşlardı.

Bu kadarla da kalmamış, İstanbul Havalimanı ile birlikte diğer bazı büyük yatırımlara karşı olan içimizdeki beyinsizleri de teşvik etmişlerdi.

2013 Mayıs Ayı sonlarında başlayan Gezi Olayları sırasında üç-beş ağaç için yola çıktıkları söylenenlerin talepleri arasında İstanbul Havalimanı yanında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kanal İstanbul projelerinin durdurulması da yer alıyordu.

2006'da inşaatına başlanan ve halen bitirilemeyen Berlin Brandenburg Havalimanı, daha önce var olan Schönefeld Havaalanı'nın genişletilmesi suretiyle yapılıyor. Türkiye'deki yeşillik konusunda çok hassas olan Almanların, Brandenburg Havalimanı inşaatının yeşil alanlara etkisi konusunda ne düşündüklerini bilmiyoruz.

Ancak, Almanların Türkiye'deki yeşil hassasiyetleri ile ilgili esas mesele, belki de İstanbul Havalimanı'nın doğrudan etkileyeceği söylenen Frankfurt Havalimanı ile ilgili.

Keyfini çıkarmak…

Almanya'nın ve Avrupa'nın en büyüklerinden birisi olan Frankfurt Havalimanı'nın kuzeydoğusuna yakın zamanda inşa edilen yeni pist, Türkiye söz konusu olduğunda 'yeşil' aşkları depreşen Almanların, gerektiğinde 'yeşil' filan takmadıklarının en açık göstergelerinden birisi çünkü…

Frankfurt Havalimanı ek pisti, başkalarına talkın veren Almanların, kendilerinin salkımı götürdüklerinin göstergesi…

Frankfurt Havalimanı'nın kuzeydoğusunda 2009'a kadar muhteşem bir ormanlık alan varken, 2013'te burada yeni bir pistin yer alması, tam bir araştırmacı gazetecilik konusu.

Türkiye'deki yeşillikler konusunda çok hassasmış gibi yapan Almanların, Frankfurt Havalimanı'na yeni pist yapılırken ne yaptıkları, araştırmaya değer bir konu.

Çevrecilerin ve bölge insanının karşı çıkmasına rağmen bu pistin nasıl yapılabildiği ve yapılması için insanüstü gayret gösteren bir eyalet politikacısının sonra nasıl ödüllendirildiği, meraklı bir hikaye.

Ülkemiz vatandaşı olup, eski kömür havzalarına yapılan İstanbul Havalimanı'na karşı çıkanların, kendilerini teşvik eden Almanların Frankfurt Havalimanı'na yapılan ek pist için orman katletmelerine ses çıkarmamaları, ibretlik bir durum…

Kendi menfaatleri için yeşil filan takmayanlarca dolduruşa getirildiklerinin farkında olmaları gerekirdi oysa…

İstanbul'u 'Dünyanın Yeni Kavşak Noktası' haline getirecek olan Havalimanı konusunda hala kıldan tüyden bahaneler bularak karşı çıkma derdinde olanlar, azıcık etrafa bakabilseler keşke…

Böylelikle birilerinin aslında nelerin peşinde olduğunu anlarlardı öncelikle. Dahası mutsuz olmak yerine, milletimizin geneli gibi muhteşem bir Zafer Anıtı gibi yükselen İstanbul Havalimanı'na kavuşmuş olmanın keyfini çıkarabilirlerdi belki…