Her şeye rağmen...

İslam Alemi'nin karşı karşıya olduğu büyük problemler olduğu, doğru. Müslümanların yaşadığı coğrafyalar çeşitli sıkıntılarla yüz yüze ve bunların kısa sürede hallolması da mümkün değil...

Türkiye olarak biz de birtakım sıkıntılarla karşı karşıyayız. Artık eskiden olduğu gibi diplomatik davranmayı bir kenara bırakmış birileri, vahşi hayvanları hatırlatır bir şekilde saldırıyorlar ülkemize.

Uşakları gibi kullandıkları içeriden birilerinin desteğiyle tertipledikleri çeşitli melanetler ve son olarak doğrudan darbe ve işgal girişimi ile yapamadıklarını, şimdi de ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyorlar...

Ama bugün yine de bayram; Kurban Bayramı...

Bizi yıkmayan darbelerin güçlendirdiğine şahit oluyoruz millet olarak...

Güçlü olduklarını ve bizim kendilerine boyun eğmemiz gerektiğini düşünenler ise, bize saldırdıkça, ne mal olduklarını bütün dünyanın anlayacağı adımlar atıyorlar ister istemez.

Uluslararası münasebetlerde oldukça önemli bir durum olan 'moral üstünlük', hoşlanmayan çok olsa da Türkiye'de şu anda...

Belki farkında değiliz ama dünya çapında alttan alta gelişen bir direnişin fitilleri ateşleniyor. Birilerinin kaale bile almadıkları kurallar yerine, insanlığın ortak vicdanından çıkacak ve herkesin uymaya mecbur kalacağı kuralların hakim kılınması talebi, gittikçe yükseliyor...

ABD'nin, BM'de Kudüs meselesi sebebiyle aldığı ders, yeni dönemin işaret fişeklerinden birisiydi... Bu ülkeden bize yönelen amansız husumetin arka planında bu gelişmenin ciddi payı olduğunu unutmamak gerek...

Mesele şu ki, ne yaparlarsa yapsınlar yıkılmadık, yıkılmayacağız da inşallah. Bize saldıranların her atağı, diğer ülkelerin de dünyanın nasıl döndüğü konusunda fikir sahibi olmasını sağlıyor üstelik...

İnanıyorsak üstünüz...

Bütün saldırılara rağmen, hala dünyanın en fazla insanı yardım yapan ülkesiyiz... Başkaları insani yardımla alakalı nutuklar atıp dururken, biz uygulamada muhteşem örneklere imza atıyoruz.

Diyanet Vakfı, Kızılay, İHH, Cansuyu, Hasene ve benzeri birçok yardımlaşma kuruluşunun görevlileri dünyanın hemen her köşesinde faaliyet halindeler şu anda... İnsanımızın kurbanlarını muhtaç coğrafyalara ulaştırıyorlar...

Varlığımıza ve birliğimizi kast eden düşman mihrakların inadına, muhtaç coğrafyalarda vekaletle kurbanlarını kestirmeye devam ediyor insanımız...

Yurt dışında ve içerde vekaleten kestirilen kurban sayısı her sene daha da yükseldiğinde, bizi esnetebileceklerini hatta yıkabileceklerini zannedenlerin akılları karışıyor...

Bereketin ve Allah (cc) rızasının ne olduğunu bilmedikleri için, insanımızın hayır için verdikçe kaybetmek yerine kazandığının farkına bile varamıyorlar...

Kısacası, iyiyiz çok şükür...

Gerçek bayramlara ulaşma hedefinden hiç vazgeçmeden, o zamana kadarki bayramları ve Kurban Bayramı'nı da manasına uygun bir şekilde 'kutlamak' durumundayız.

Bayram kutlaması derken de, 'vur patlasın çal oynasın' şeklinde bir anlayışımız yok şükür. Bir araya gelip hasret giderdiğimiz, dargınları barıştırdığımız, sıla-i rahim yaptığımız günler bayram günleri...

Arife Günü'nü mezarlık ziyareti ya da geçmişlerimize Kur'an okuyup rahmet dilekleri gönderdikten sonra, bugün namazlarımızı kılıp kurban telaşını yaşamaya başlayacağız mesela.

Dolayısıyla buruk karşılıyor olsak da, bayramların bayram olduğunu unutmamalı ve gereğini yerine getirmeliyiz...

'İnanıyorsak üstün olduğumuz' gerçeği de her daim aklımızda olmalı bu arada...

Kutsal topraklardan selam ve dualarımı sunar, hepinizin Mübarek Kurban Bayramını tebrik ederim...