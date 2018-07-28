Rahip Brunson bahane!..

Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, ifade ve basın özgürlüğü... İçleri gerektiği şeklinde doldurulduğunda, hakikaten güzel kavramlar bunlar.

Türkiye ile alakalı hazımsızlıkları dolayısıyla demokrasimiz başta olmak üzere birçok evrensel değerin bizde ya hiç olmadığı ya da eksik olduğu yönünde nutuklar atanlar, oldukça çok.

Ancak bu tür nutuklar atanların çoğunun, bahsini ettikleri şeylerden gerçekte ne anladıklarını gösteren davranışları ile sık sık karşılaştığımız için, esas meselenin ne olduğunu anlamakta hiç ama hiç zorlanmıyoruz.

Tam da Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturdukları BRICS'in Johannesburg'daki liderler zirvesinin yapıldığı gün, ABD Başkanı ve Yardımcısının Türkiye'ye yönelik tehdit dolu sözleri, mesela...

Bahaneleri, Pastör Brunson. FETÖ bağlantısı sebebiyle iki yıldır tutuklu iken şu anda ev hapsinde tutulan Evangelist rahip yani. Ama asıl dertlerinin o zirveye katılan Türkiye'nin söz konusu yapı ile çeşitli şekillerde ittifak yapma ihtimali olduğunu anlamak çok kolay...

Çünkü evrensel kriterlere sıklıkla vurgu yapama alışkanlığında olanların, dertlerinin aslında başka şeyler olduğunu öğreneli, çok zaman oldu.

Başkan Trump ve Yardımcısı'nın, Rahip Brunson'un serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulayacakları tehditleri, bu ikilinin güç sarhoşu olmanın da ötesine geçtiklerinin delili.

Başkan Trump da, Yardımcısı Pence de Rahip Brunson'un serbest kalabilmesi için 'hukukun üstünlüğü' prensiplerini rafa kaldırmamızı istiyorlar açık bir şekilde.

Her ikisi de, Evangelist Rahip Brunson'un FETÖ ile bağlantısını ve gerek 15 Temmuz'da ve gerekse önceki bazı atraksiyonlarda aktif rol aldığını da iyi biliyorlar oysa.

Zamanlamaya dikkat!..

ABD vatandaşı olmanın getirdiği güven yanında, iş tuttuğu FETÖ'nün başarısından emin olduğu için olsa gerek, marifetleri ile ilgili birçok delil bulunuyor bu kişinin. Dolayısıyla yargı sürecinin neticesini beklemeleri gerektiğinin ABD'liler de farkında.

Brunson'un, yargılanma sürecinde ABD'nin darbe girişimindeki dahlini açık edeceğinden korkmaları sebebiyle, ülkemizi tehdit ederek bu işi bitirmeyi istemeleri, ihtimal dahilinde.

Diğer bir ihtimal ise, ABD yönetiminin iki numaralı ismi Pence'in mezhepdaşı Brunson'u mutlaka kurtarmayı kafaya takmış olması...

251 insanımızın vefatı ve iki binden fazlasının yaralanması ile neticelenen 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardındaki kişi ile ilgili taleplerimizi görmezden geliyor ABD'liler...

Darbenin arkasındaki isim olduğunu çok iyi bildikleri kişiyi teslim etmemek için kendi mahkemelerinin bağımsızlığından bahsediyorlar. Ancak bizim mahkemelerimiz ilgi alanlarına bile girmiyor, nedense...

Brunson'la ilgili meselenin netice olarak ülkemiz yargısı ile ilgili bir süreç olduğunu bildikleri halde, arzu ettikleri gibi neticelenmesini istiyorlar. Prensipler umurlarında bile değil yani.

Güçlü olduklarını ve istedikleri her şeyi yapabileceklerini zannettikleri için de, aksi durumda yaptırımlar uygulayacaklarını söylüyorlar...

Ancak, ABD Başkanı ve Yardımcısının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS toplantısı için Güney Afrika'da bulunduğu sırada açıklama yapmaları, konunun en dikkat çekici yönlerinden birisi...

Söz konusu açıklamaların esas sebebi, ülkemizi yönetenlerin BRICS liderler toplantısına katılması belki de...

Doların gücünün kırılması ve ABD'nin ekonomik liderliği kaybetmesi ihtimali, Rahip Brunson'dan ve başka birçok şeyden çok daha önemli bir meseledir çünkü...