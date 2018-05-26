Okuyun da öğrenin!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Seçim Beyannamesi sunumunu izlerken, diğer adaylar ve AK Parti dışındaki partilerin işlerinin çok zor olduğunu bir kez daha anladım.

2002 sonundan beri Türkiye'yi idare eden ve bu süreçte 3.5 misli büyüten bir ekibin lideri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı beyanname yanında diğerlerininki ilkokul ödevi mesabesinde bile değildir herhalde.

Ak Parti'nin, 'Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye' başlığı altında 'Yaparsa Yine AK Parti Yapar!' sloganı ile sunulan 360 sahifelik 'Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi'ni özellikle de diğer partilerin okumalarında fayda var.

Okuduklarında moralleri bozulacak olsa da, diğer parti mensupları ve adaylar en azından şimdiye kadar yapılanlar konusunda özet halinde olsun bilgi sahibi olur ve rakiplerinin nasıl bir Türkiye vizyonuna sahip olduğunu kavrayıp, belki ona göre davranırlar.

Eleştirebilmek için 16 yıllık icraatın kıyısından köşesinden cımbızla bulabildikleri hususların aslında ne kadar anlamsız olduğunu anlayıp, gerçekten Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile yarışmak istiyorlarsa, derslerine ne kadar çok çalışmaları gerektiğini anlayabilecekleri bir beyannameden bahsediyoruz…

AK Parti'nin 2018 Seçim Beyannamesi, 16 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yıkmaya çalışanların işlerinin ne kadar zor olduğunun, çok açık bir göstergesi aynı zamanda.

Konuşmaları gerektiğini zaman bulabildikleri birtakım bahaneler üzerinden muhalefet yaptıklarını zannedenlerin, böylesine güçlü bir hareket karşısında ne kadar aciz kaldıklarını anlamak için beyannameye göz atmak yeterli.

Güçlü Demokrasi başlığı altında haklar ve özgürlükler, din ve devlet ilişkisi, katılımcı ve sivil toplum, şeffaflık, adalet ve güven içinde yaşama hususlarında şimdiye kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılması düşünülenler sıralanmış mesela.

YAPTILAR, YAPARLAR DA…

Hak ve özgürlükler deyince, sadece kendileri gibi düşünenlerin hak ve özgürlüklerini anlayan ve 'ihanet etmeyi' bile hak olarak savunabilecek derekelere düşenlerin, milletimizin teveccühüne mazhar olan bakış açısını kavrayabilmeleri için, ilgili bölümü okumaları özellikle gerekli.

Beyannamenin İnsan ve Toplum bölümü de 'haklar ve özgürlükler' diye başlamış. Bu bölümün kültür ve sanat, sağlıklı nesiller, gençlik, kadın, aile, çocuk ve dinamik nüfus, yoksullukla mücadele ve sosyal koruma, yaşlılar, engelliler, spor, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, göç… maddeleri de, yeni başlayanlar için kılavuz niteliğinde.

Heveskarların, beyannamenin İnsan ve Toplum bölümü yanında, 'İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi', 'Stratejik Sektörler ve Yenilikçi Üretim', 'Çevre, Şehircilik ve Yerel Yönetimler' ve 'Dış Politika ve Milli Güvenlik' başlıklı diğer bölümlerini de okumalarında büyük faydalar var.

Böylelikle, kürsülerde sarf ettikleri insanların gönlünü alabilecek üç-beş kelamla kampanya yürüttüklerini zannedenler, nasıl bir Türkiye'de yaşadığımızı anlama imkanına kavuşurlar belki…

360 sahifenin hepsini okuma konusunda zorlanacaklar ise, hiç değilse 'Önemli Kalkınma Projelerimiz' başlıklı 40 sahifelik Ek bölümünü okumalarını önerebiliriz.

Eğitim ve Kültür, Sağlık, Savunma Sanayii, Ulaştırma, Tarım, Enerji, Çevre, Bölgesel ve Kırsal Kalkınma, Kentleşme, Sosyal Destek Projeleri… başlıkları altında yapılanların ve yapılacakların dökümü var orada da…

AK Parti'nin yaptıklarının yapacaklarının garantisi olduğu da hatırlandığında, diğerlerinin boşuna yorulmuş olacakları söylenebilir. Ama okuyup öğrenmelerinde fayda var yine de...