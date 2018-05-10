Denizi yok, ama...
150 ila 2.500 metre arası rakıma sahip il sınırlarında bazı ürünlerde 1., bazılarında 2., 3, ve birçok üründe de ilk on arasında imiş Denizli. Türkiye kekiğinin yüzde 80'i ve dünya kekiğinin yüzde 70'i yanında kuruyemiş olarak kullanılan ayçekirdeği'nde de 1. ve üzün üretiminde 2. sırada imişler...
Bitmedi. Leblebiyi daha çok Çorum pazarlasa da çoğunu Denizli üretiyormuş. 19 antik kenti sınırlarında bulunduran Denizli, turizm konusunda biraz daha mütevazı: Türkiye'de 5. sırada...
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Honaz'ı dinlemek, şimdi Ekonomi Bakanımız olan Nihat Zeybekçi'nin 2004'te başlattığı ve 2011'den sonra da kendisinin sürdürdüğü bir başarı hikayesini dinlemek.
Tekstil ve tarımda büyük mesafeler almış olsa da, altyapı ve üstyapı açısından adeta bitik olan Denizli'nin, önce su ve kanalizasyon, sonrasında da kavşaklarla, üstgeçitlerle ve akıllı sistemlerle trafik probleminin nasıl halledildiğini dinlerken, ahdedilirse yapılamayacak herhangi bir şey olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
Hafif yağmurlu bir sabaha uyanıp, zaman zaman çiseleyen yağmur altında yaptığımız Hierapolis gezisini müteakip Laodikeia Antik kenti'ni gezmeye başladığımızda, güneş açtı.
Bir gün içinde dört demek abartılı olsa da, üç mevsimi yaşadığımız Denizli, gün yüzüne çıkan Laodikeia Antik Kenti sayesinde turizm konusunda sıralamayı zorlayacak gibi. Hıristiyan dünyasının en büyük ilk 7 kilisesinden birinin kalıntıları burada çünkü.
GELECEĞİ DAHA PARLAK!..
Laodikeia kazılarını yöneten Arkeolog Prof. Dr. Celal Şimşek'e göre Denizli isminin kaynağı, Denizli havalisinde eskiden var olan gölün deniz olarak tanımlanması.
Büyükşehir belediye Başkanı Osman Zolan'dan da, 'Denizli'nin horozu, tozu ve kızı' şeklindeki deyimin anlamını öğrendik. 33 saniye durmaksızın ötebilen (bu durumda bazen sırtüstü düşebilen) Denizli Horozu'nun tarihi iki bin yıl geriye gidiyor. Şehir artık tümüyle asfalt olduğu için toz olmuyormuş ve kızları da, evlenip dışarı gitseler bile eninde sonunda eşlerini alıp Denizli'ye geliyorlarmış...
Sabah İl Buluşmalarının Denizli durağında da ili yönetenleri bir araya getirme geleneği sürdü. Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Sabah yazarı Yavuz Donat'ın açılış konuşmalarıyla başlayan program, panelle devam etti.
"Denizli'nin uluslararası rekabetteki konumu açısından dünü ve bugünü; ulusal ve yerel düzeyde önümüzdeki dönem kalkınma hedefleri" başlıklı panel, diğer Sabah Buluşmalarında olduğu gibi, ilin bir röntgeni gibiydi adeta.
Panelde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denib Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Turgut Devecioğlu, Denizli'nin mevcut durumuna ve geleceğine ışık tutan konuşmalar yaptılar.
Gözüken o ki, tarım ve turizmde daha ileri adımlar yanında, sanayide katma değeri yüksek ürünlere yönelme konusunda da şehri yönetenler ve sivil toplum temsilcilerinin kanaati ortak.
Detaylarını önümüzdeki günlerde Sabah gazetesinde okuyabileceğiniz Sabah İl Buluşması gösterdi ki, denizi yok belki ama Denizli, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ın da dediği gibi: 'Denizi olan birçok Avrupa ülkesine balık satabilen bir şehir'...
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- Ekrem Kızıltaş
- Denizi yok, ama...
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