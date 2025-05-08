BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, 117 gün sonra yüz yüze görüştü. Büyük Türkiye yürüyüşünün iki güçlü liderinin, Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli kavşağından geçisi ve Mayıs ayında gerçekleşecek yeni gelişmeleri masaya yatırdıkları, Gazze'den Suriye'ye birçok başlıkta karşılıklı fikir alışverişinde bulundukları, yol haritasını gözden geçirdikleri öğrenildi. Erdoğan ve Bahçeli, 1 Ekim 2024'te, 50 yıldan bu yana Büyük Türkiye yürüyüşüne pranga vurmada küresel güçlerin-istihbarat servislerinin kullandığı PKK Terör Örgütü'nün tamamen feshedilmesine yönelik bir DEVLET PROJESİ başlattılar.



22 Ekim'de MHP Lideri Devlet Bahçeli, ezber bozan, yabancı istihbarat servislerinin elindeki PKK oyuncağını alan bir çıkış yaptı. Başkan Erdoğan, gelişmelerin önünü kararlı bir duruşla gelişmelerin yolunu açtı.



27 Şubat'ta İmralı Adası'ndaki teröristbaşı Öcalan, miadını doldurmuş, PKK'nın silahları bırakması ve kendini feshetmesi için çağrı yaptı. 10 Nisan'da Başkan Erdoğan, DEM heyetini Külliye'de kabul ederek çok önemli bir virajın aşılmasını sağladı. Allah Rahmet eylesin.



Terörsüz Türkiye sürecindeki barışın sembollerden birisi olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanırken, halkımızın birlik ve beraberlik içinde oluşu ve BARIŞ İKLİMİ, yeni gelişmelere zemin sağladı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi, TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ'NİN EN ÖNEMLİ KAVŞAĞININ GEÇİLİŞİNİ ifade ediyor.



Terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasına, önemli açıklamalar ışık tutuyor.



ERDOĞAN, partisinin MYK toplantısında YENi AŞAMANIN İŞARETİNİ VERDİ:

"Bu sürecin başarıya ulaşacağına ve Türkiye'nin terörden kurtulacağına inancımız tam. Terörsüz Türkiye amacımızın başarıya ulaşacağını ve Türkiye'nin bu terör belasından kurtulacağını düşünüyoruz.



Bu sürecin çok hassasiyetle yürütülmesi gerekiyor.



Terör örgütünden bir an önce kendisini feshetmesini bekliyoruz. Yakın zamanda olacağını düşünüyoruz.



Olması gerektiği gibi silahları bırakmayıp, gereğini yapmazsa bizim teröre karşı mücadelemiz zaten sürüyor ama buna devam ederiz, hız veririz." AK

Parti Sözcüsü Ömer Çelik de son gelişmeler hakkında bilgi vermişti:



"İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasını bekliyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesi çağrısının sonucu terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır.



Bunun bölge için ilham kaynağı olacağını net bir şekilde söylüyoruz. Bölgede etnik gruplar, mezhepler temelinde fay hattı oluşturma çabalarına karşı burada kardeşlik cephesi olacaktır. Yakın bölgemizde Ortadoğu'da, Mezopotamya ve Akdeniz'de çıkar odaklı acımasız denklemdir. Terörsüz Türkiye hedefine iç cepheyi güçlendirme temelinde ulaşma çabalarımızı sürdüreceğiz. Bunun somut olarak gerçekleşmesiyle birlikte demokrasimiz üzerindeki siyasi tansiyon da kalkacaktır.



Bu tansiyonun kalkması demokrasimize ve siyasi hayatımıza enerji verecektir.



Her olumlu adım bir diğer olumlu adımı otomatik olarak çağıracaktır. PKK'nın tüm şubeleri, illegal unsurlarıyla silah bırakması, kendisini feshetmesi dönüm noktası olacaktır. Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısını Meclis'ten yaptıktan sonra Sayın Bahçeli'nin stratejik ve tarihi çağrısı oldu. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Cumhuriyeti devletinin politikasıdır. Çeşitli provokasyonlara karşı, sürece dönük sis bombaları atılmaya çalışıldığını görüyoruz.



Herhangi müzakere al-ver süreci olmaksızın devletin temel niteliklerinden vazgeçmeksizin bu yolda ilerlemek olduğunu ifade etmek isterim.



Türkiye'nin terörden kurtulmasını istemeyen odakların kullandıkları çeşitli enstrümanlar ya da aparatlar olabiliyor. Bunlara karşı hassasiyetimizi azami seviyede tutuyoruz Bu çerçevede şimdiye kadar siyasi partiler arasında pek çok istişare yapıldı.



Bütün bunlar siyasi partiler arasında sürecin yönetilmesiyle ilgili kuşkusuz farklı yaklaşımlar söz konusu olabilir. Ama herkesin hassasiyetini ve odağını terörsüz Türkiye hedefine yönlendirilmesi konusunda mutabakat oluştu.



Yan yollara sapmadan ana yoldan ilerleyerek milletimizin değerlerinden vazgeçmeksizin bu yolda yürümek esas olmalıdır.



Bundan sonrasında da bu hassasiyetle parti ve Cumhur İttifakı olarak sürece desteğimizi vermeye devam edeceğiz.



Süreci takip ediyoruz.'' 23 Nisan törenleri sonrasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkati çeken vurgulamalar yapmıştı:



"Daha önceki söylediğimiz şartlar geçerli. Feshedeceksin.

Silahlarını teslim edeceksin.

Teslim olacaksın. Üç tane şart var" PKK'nın kongresini Irak'ın Talabani bölgesi olarak bilinen Süleymaniye'de toplayacağı, açıklamanın Mayıs içinde olacağı, ardından silahların teslimi aşamasına geçileceği belirtiliyor.



SONUÇ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE DEVLET, TÜM GELİŞMELERİN YOL HARİTASINI HAZIRLADI.

FESİH SONRASINDA, TÜRKİYE, IRAK VE SURİYE'DE SİLAHLARIN NASIL TESLİM EDİLECEĞİ PLANINA GEÇİLECEK.



Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı vizyonunun somut bir yansımasıdır. 'Türkiye Yüzyılı kardeşliğin ve huzurun yüzyılı olacak' mottosunu içeriyor.



Terör örgütünün fesih kararını ortaya koyması ve silahların ortadan kalktığı, bütün süreçler tamamlandığında Türkiye köklü bir şekilde hem iç cephesini, milli birliğini dayanışmasını kardeşliğini güçlendirmiş olacak, hem de demokratik ve kalkınma standartlarını çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak. İNŞALLAH TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TERÖRSÜZ SURİYE VE IRAK'IN DA YENİ DÖNEMİN PAROLASI HALİNE GELECEK.