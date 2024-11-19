ABD Başkanı Trump'ın ÇELİK ÇEKİRDEK KADROSU belli oldu. Bu kadroda, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, CIA İstihbarat Başkanı, BM Daimi Büyükelçisi, İsrail'e atayacağı Büyükelçi'nin EVANJELİST, SİYONİST, İSRAİL HAYRANI, İRAN DÜŞMANI OLMALARI tehlikeli gelişmelerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

TRUMP'IN ŞAHİN SAVAŞ KARAKTERLİ OLUŞUNUN ORTADOĞU özelinde ne gibi gelişmelere yol açacakları derin analizlere konu oluyor. Trump'ın ŞAHİN ÇEKİRDEK KADROSU'NUN Ortadoğu'da asıl hedefi ve özellikle İRAN, IRAK, SURİYE'DE olası tavırları TÜRKİYE'yi çok ama çok yakından ilgilendiriyor.

Ortadoğu'da Türkiye'yi en çok ilgilendiren ülke Suriye.

Trump halen, Yeni Centcom komutanını, Suriye Özel Temsilcisi'ni seçmedi ve karanlık adam MCGURK ile çalışmaya devam edip etmeyeceğini açıklamadı.

McGurk bilindiği gibi Irak'ı parçalayan anayasayı ABD'nin Irak Büyükelçisi ve Centcom komutanı ile hazırlamıştı. Trump, Türkiye karşıtı ve terör örgütü YPG yanlısı bir isim olan Tulsi Gabbbard'ı CIA Başkanlığı'na atadığını açıkladı. Trump onu tüm istihbarat örgütlerinin başına koordinatör ve politika belirleyici olarak getirdi. Amerika aparatı, Suriye'de PKK-YPG SDG'ye bundan sonra nasıl davranacak? Amerika'nın ABD askerini Suriye'de işgal ettiği Deyri Zor bölgesinden çekmeyeceği değerlendirilirken, Siyonist Netanyahu'nun da çok memnun olacağı belirtiliyor!

Bu bağlamda, Amerika'nın tetikçisi olarak SİYONİST İsrail'in Suriye'de ne yapmak istediğine de bakmakta yarar var. Siyonist İsrail'in Trump yönetimiyle tam bir paralellik içeren stratejileri aslında genel bir bütünün de parçasıdır. Bunun dışında İsrail'in Esat'la uğraşmaması dikkatleri çekiyor. İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgali sürüyor.

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegzeth'in de göreve başlamadan, "Siyonizm ve Amerikancılık Batı uygarlığının ve özgürlüğün günümüzdeki cephe çizgisidir" dediğini unutmayalım. İRAN HEDEF Mİ? Trump şahin Dışişleri, Savunma, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın, İRAN DÜŞMANI karakteri, ilk hedefin İran olacağına dair düşüncelere ağırlık kazandırıyor. İran deyince, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen hatlarında fay hatlarına uzanacak depremleri gündeme taşıyor.

Bu durumda ABD istihbarat, Dışişleri ve Pentagon saç ayağının önemli bir bölümü için İran'ı en azından eski sınırlarına geri yollamak ve ekonomik bakımdan da ambargolarla sıkıştırmak olduğu belli. Hatırlayalım.

Amerika Başkanı en güçlü bombardıman uçakları B-52'leri Ortadoğu üslerine gönderdi. Trump'ın şahinlerinin fırsat olursa İran'ın nükleer hazırlıklarını sıfırlamayı, bir rejim değişikliğini ve en son aşamada ise Şii Hilal'ini parçalamayı da planladığı biliniyor... Nitekim, ABD Başkanı Trump'ın şahin Savunma Bakanı Hegseth, İran'daki tüm silah depoları ve tesislerinin bombalanmasını istediğini ifade ediyor Trump'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tam bir İran karşıtı ve bu ülkeye her türlü ambargo, yaptırım ve cezanın uygulanmasına taraftar. BU DURUMDA, Rusya ve Çin ne yapabilir?

Karşı çıkarlarsa BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ olabilir.

Çin'in, Trump'la birlikte ekonomik sıkıntılarla karşılaşacağı belli.



SONUÇ: Trump'ın şahin kadrosuna rağmen Türkiye, Amerika-İsrail-terör örgütü PKK-YPG kirli planlarını paçavraya çevirmeye kararlı.