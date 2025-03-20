ÖZELLİKLE, 19 Mart 2025 tarihini dikkatle bir kenara not ediniz. Türk siyasetinin önünü açacak Yeni Döneme yönelik Bağımsız ve tarafsız Türk Yargısı'nın bir temiz eller operasyonu sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'kent uzlaşısı' ve 'yolsuzluk-rüşvet' iddialarıyla ilgili başlatılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde bir dizi isim gözaltına alındı. İmamoğlu ve diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenerek metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işlediği iddia edildi. İmamoğlu ve ekibine yönelik ikinci suçlamalar ise yolsuzluk iddialarıyla ilgili. Başsavcılığın açıklamasında şu suçlamalara yer veriliyor:



İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında, iş adamlarını para vermeye zorladıkları bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri,



İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde beraber çalıştığı kişileri, İBB'ye yerleştirdiği,



Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Meyda A.ş Kültür A.ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları,



Hali hazırda faal olan bir çok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı,



MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile ya örgüt lideri İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları iddia edildi.

İmamoğlu ve gözaltına alınan 82 ismin ifadelerinin alınması sürüyor.

Gözaltı süresinin 4 günde tamamlanması halinde, mahkeme safahatı başlayacak.

Bu soruşturmanın siyasetle, hükümetle bir ilgisi yok. Tamamen Bağımsız ve tarafsız Türk Yargısı'nın, kamu imkanlarını kendi emelleri uğruna kullanmaktan dolayı HUKUKSAL bir girişim.



Ülkemizde CHP'li belediyelere yapılan yolsuzluk ve benzeri operasyonlar tarihi bir operasyonu hatırlamamıza vesile oluyor. İtalya'da "Temiz eller operasyonu" olarak tarihe geçmiş soruşturmalarla yapılan temizliğin, İstanbul'da sürmekte olan operasyonlarla birçok ortak özelliği var. İtalya'daki operasyonlar, bazı siyasetçilerin, bürokratın rüşvet alması olayı ile başladı. Türkiye'de yapılan soruşturmalar da CHP'nin yerel yönetimlerindeki yolsuzluk, rüşvet ve terörle iltisaklı kişilerin belediyelerde istihdam edilme olaylarını ortaya çıkarmaya yöneliktir. Kendi içlerinden yapılan ihbarlar, itiraflar, yolsuzluk-rüşvet çarkının aydınlanmasını sağlamaktadır. Unutulmamalıdır.



Suçluları konuşmuyoruz. Soruşturmalar, devamında görülecek mahkemeler sonuç verinceye kadar, o insanlar masumdur.

Ceza alınınca SUÇLU olacaklardır.



Soruşturmalar bir taraftan sosyal demokrat CHP belediyelerinde rüşvet ve yolsuzluk üzerine devam ederken, CHP Büyük Kurultayı'ndaki rüşvet ve usulsüzlük ve İmamoğlu'nun denk olmayan bir yüksek tahsil diplomasının iptaliyle şaibeler halka halka gelişmeler göstermektedir.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE süreci yürürken, İstanbul'da İmamoğlu'nun mimarlığını yaptığı KENT UZLAŞI sorunu üzerinde dikkatle durmakta yarar var. PKK terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahları teslim etmesi çalışmaları "temiz eller operasyonunun" başka bir parçasıdır.



İstanbul Belediyesi etrafındaki "Temiz Eller operasyonunun" önemli bir yansıması da siyasetin ve bürokrasinin yolsuzluklardan arındırılması ve ana muhalefet partisi CHP'nin dönüşmesini, yerli ve milli bir parti özelliğiyle Türk siyasetinin önünün açılmasını sağlayacak olmasıdır...