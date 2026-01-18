Batı basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehlikesi henüz geçmedi. İran'da son durumun ne olduğunu konuştuğum, diplomatik ve askeri stratejistler, "Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, BAE, İran'la arka kapı görüşmelerini sürdürüyor. Trump ise beklemede" dediler. Bu gelişmeler olurken, ABD New York Times ve Beyaz Saray'dan iyi haber alan Axios ve Almanya'nın sesi DW'nin "ABD askeri varlığını Ortadoğu'da yeniden arttırıyor" başlıklı haberlerine göre, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemileri Güney Çin Denizi'nden bölgeye intikal ediyor" mesajı verildi.

Ayrıca, ABD medyasına göre de Trump, ikincı uçak gemisi BUSH'un Doğu Akdeniz'e intikal etmesi talimat verdi. Üç ayrı haber kanalının "Amerika'nın bir hafta sürecek sevkiyat" detayı çok dikkat çekiyor. ABD uçak gemilerinin bir hafta içinde Ortadoğu'ya ulaşması bekleniyor. Bu ne demek? "18 Ocak'tan itibaren bir hafta sonra 25 Ocak Pazar gününe kadar ABD'nin İran'a saldırması olasılığı var" demektir. Washington'un atacağı adım tüm dünyanın odaklandığı başlık haline geldi. ABD Pentagon'dan sızdırılan haberlere göre, masadaki senaryolar arasında Tahran'daki yönetimi devirmek, rejimin baskı aygıtını zayıflatmak ya da İran'ı nükleer başlıkta geri adım atmaya zorlamak bulunuyor. Çıkabilecek olası bir krizden en çok etkilenecek ülkeleri başında TÜRKİYE geliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişlerı Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarını sürdürüyor. Fidan "İran'da olacak her şey bizi ilgilendirdiğinden bu gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz" dedi. Fidan, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve güvenliğe önem verdiğini ve İran'a askeri müdahaleye karşı olduğunu vurgularken, "İnşallah İran'daki olaylar yatışır daha büyük bir drama şahit olmayız" diye konuştu. Bilindiği gibi, Türkiye, geleneksel olarak İran'ın toprak bütünlüğünü ve istikrarını savunuyor. Başkan Erdoğan-Türkiye, İran'ın bir an önce istikrara kavuşması, bütünlüğünü sağlaması ve siyasi otorite kurması için çok önemli temasları Müslüman ülke liderleri ve ABD yönetimi ile sürdürüyor.

ŞAM ORDUSU KARARLI

İran'da bu gelişmeler sürerken Suriye ordusu da Halep merkezine yaklaşık 60 km. uzaklıkta bulunan terör örgütünün kontrolündeki Deyr Hafir'i PKK-SDG'den temizledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kürt halkının haklarını güvence altına alan kapsamlı bir başkanlık kararnamesi yayımladı. Kararnameyle birlikte Kürtler'in kültürel, dilsel ve medeni hakları resmen tanınırken, geçmişte yaşanan hak ihlallerinin giderilmesine yönelik önemli adımlar atıldı. Silah bırakan ve zorla yerlerinden edilen tüm vatandaşlara herhangi bir ön koşul olmaksızın güvenli geri dönüş çağrısı yapan Şara, Kürt halkını da ülkenin inşasına ve birliğinin korunmasına aktif şekilde katılmaya davet etti. Bu arada istihbarat kaynakları, PKK'nın üst düzey isimlerinden terörist Bahoz Erdal'ın, Suriye halkına ve ordusuna karşı yürütülen askeri operasyonları yönetmek üzere Kandil'den Tabka bölgesine geldiğini bildirdi. SURİYE Ordusu Fırat'ın batısındaki Deyr Hafir'i PKK-SDG'den temizledikten sonra Fırat'ın doğusundaki Rakka ve Deyrizor'u İsrail aparatı PKK-SDG'den temizlemek için son hazırlıklarına başladı. TERÖRSÜZ BÖLGE, ADIM ADIM GELİŞİYOR.