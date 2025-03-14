BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün hem iç hem dış siyaseti etkileyecek yeni kapıların açılmasını sağlayacak 2 stratejik hamle yaptı.

Başkan Erdoğan, çarşamba öğleden önce, TBMM'deki AKP Grup Toplantısı'nda Suriye'de yaşanan olayların arka planına ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. TBMM'den ayrılırken, gazetecilerin "DEM Parti heyetiyle görüşür müsünüz" sorusuna "Randevu istenirse veririm" dedi. Erdoğan'ın, DEM'le görüşeceğini açıklaması, bölücü terör örgütü PKK'nın tasfiye süreci aşamasında çok anlamlı bir adım özelliği taşıyor. Evet. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tüm riskleri alarak aziz milletimizin kardeşliğini güçlendirme ve ülkemizin bölgesel güç-küresel aktörlüğünü tahkim etmeye yönelik başlattıkları TERÖRSÜZ TÜRKİYE sürecinde güçlü bir irade ortaya koydular.

DEM Parti heyeti, 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi TBMM'de ziyaret edecek. DEM heyetinin tüm partilerle görüşmesinden sonra edindikleri izlenimleri, Başkan Erdoğan'a anlatacakları belirtiliyor. Başkan Erdoğan'ın DEM heyetini kabulünden sonra, TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE PKK'NIN TASFİYESİ yolunda yeni adımlar atılmaya başlanacak. Bu arada AVRUPA KIVRANIRKEN, POLONYA

Başbakanı TUSK, yine Çarşamba öğleden sonra, Başkan Erdoğan ile Ankara'da buluştu. Çok sıcak geçen görüşmede, Erdoğan'ın barış çağrısı ve Tusk'un, 'AVRUPA'DA TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ

ROL ÜSTLENMESİNİ İSTEMESİ' dünya gündemine damgasını vurdu. Görüşme sonrasında, Tusk, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerinin başlatılmasında aktif bir rol oynamasını önerdiğini belirtti. TUSK, " Biz savunma sanayi alanında iki ortağız. Bugünkü görüşme aslında bir dönüm noktasıydı.



Ukrayna, bölge ve Avrupa için ne istediğimizi biliyoruz. İki çok güçlü partnerin işbirliği daha da iyi gelişiyor. Gerçekten bugünkü temasları bir dönüm noktası olarak görmekteyim'' dedi. Erdoğan Tusk'la görüşme sonrası, ''Türkiye ve Polonya NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden iki kilit müttefiktir.

Ülkelerimiz Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahiptir. AB'ye tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesile ile vurguluyoruz. AB ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusundayız. AB güç ve irtifa kaybının önüne geçmek; hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir'' dedi.



GÖRÜŞME MANŞETLERDE

Erdoğan'ın, Tusk'la yaptığı görüşme uluslararası medyada geniş yer aldı.

Politico, "Rusya-Ukrayna savaşında 30 günlük ateşkesin en kritik günlerinde Erdoğan, Tusk ile görüştü" diye yazdı .

EURONEWS, Polonya Başbakanı Tusk'un, "Türkiye'nin AB'ye Katılım süreci artık gerçekçi olmalı" sözlerine geniş yer ayırdı.

WASHİNGTON POST, Erdoğan'ın "Daha fazla kan dökülmesini önlemek için savaşı adil bir şekilde sonlandırmalıyız" ifadelerine yer verdi.

REUTERS, kritik görüşmeyi "Polonya Başbakanı Türkiye'yi Ukrayna barış sürecinde kilit rol oynamaya çağırdı" başlıklı haberiyle paylaştı.

Alman medya kuruluşu N-TV, Başkan Erdoğan'ın barış sürecindeki rolüne dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "ABD ve Ukrayna arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından, Erdoğan, Rusya'dan 'yapıcı' bir yanıt beklediğini dile getirdi".

Polonya merkezli Polskie Radio 24, Türkiye'nin savunma alanındaki önemine vurgu yaptı. "Ukrayna'ya gönüllü koalisyon askerlerinin konuşlandırılmasını Türkiye olmadan hayal etmek imkansız" ifadesini kullandı.



SONUÇ: FRANSA merkezli yayın grubu Viral Mag, Türkiye'nin barış görüşmelerinde kilit bir aktör olarak öne çıktığını yazdı. "Ukrayna-Rusya ateşkesinde diplomatik denklemin merkezinde, beklenmedik bir aktör beliriyor: Türkiye" dedi.

Viral Mag, Türkiye'nin arabuluculuk için sahip olduğu avantajları ise şöyle sıraladı:

Coğrafi Konum: Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında, iki dünya arasında bir köprü.

Diplomatik Nüfus: Gerginliklere rağmen Kiev ve Moskova ile iletişimi sürdürebilme kabiliyeti.

Net Kararlılık: Savaşı durdurma ve müzakereleri ilerletme iradesini açıkça beyan etmesi.



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