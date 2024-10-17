SİYONİST

Netanyahu'nun ilk önce Gazze, sonra Lübnan, ve Suriye'de devam eden saldırı ve katliamlarının ardında dizi planları olduğunu hep yazdık.

Önceki gün de Siyonist Netanyahu'nun maliye bakanı skandal açıklamalar yaptı. Arz-ı Mev'ud yani Nil'den Fırat'a kadar sözde vadedilmiş planlarına göre büyük İsrail kuracaklarmış. Başkan Tayyip Erdoğan, Siyonist İsrail'in hedefinin Türkiye olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

Evet. Siyonist Netanyahu'nun esas hedefi Suriye üzerinden Türkiye'yi rahatsız edecek kirli planıdır! Kirli planı Siyonist Biden ile Netanyahu çok önceden hazırlamıştır. Amerika 2013 yılında Suriye'nin işgal ettiği Deyri Zor bölgesinde TERÖRİSTAN kurmak için terör örgütü YPG/PKK'ya silah yağdırmıştı. İkinci İsrail kurmayı hedeflemişti. Netanyahu, saldırılarının arka planında Derin ABD ve terör örgütü ile ikinci İsrail kurdurmayı hayal ediyor. Bu konuda şifre: GOLAN TEPELERİ!

GOLAN'A DİKKAT.

Golan Tepeleri 1967'den bu yana İsrail işgali altında.

Golan Tepeleri nedir, İsrail neden orada? Golan Tepeleri, Suriye'nin güneybatısından İsrail'in kuzeydoğusuna uzanan kayalık bir bölgedir. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin 1200 kilometrekarelik kısmını 1967'deki 6 Gün Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail Savaşı sırasında işgal etti. Bu savaşta Suriye, Golan Tepeleri üzerinden İsrail'e saldırmıştı.

İsrail bölgeyi 1981'de ilhak etti, ancak bu hamle uluslararası kamuoyunun büyük kısmı tarafından resmen tanınmadı.

Trump yönetimi 2019'da yıllardır süregelen ABD politikasından vazgeçti ve Golan Tepeleri'nin ilhakını resmen tanıdı. Suriye, bu toprakların kendisine ait olduğunu ve geri alacağını söylüyor. Bölgeden çekilmemek konusunda kararlı olan İsrail ise kayalık alanın ülke savunması için kilit öneme sahip olduğu görüşünde. Golan Tepeleri'nde yaklaşık 20 bin Yahudi yerleşimci de yaşıyor.

Bölgede aynı zamanda İsrail'e ait askeri üsler ve gözetleme noktaları var. Siyonist İsrail, Golan Tepeleri'nde yaşayan herkese vatandaşlık alma hakkı tanıyor, ama bölge sakinlerinin çoğu Suriye vatandaşlığında kalmayı tercih ediyor.

Mecdel Şems, Golan Tepeleri'nde Dürziler'in çoğunlukta olduğu dört kasabanın en büyüğü.

Günümüzde Golan Tepeleri'nde yaşayan yaklaşık 21 bin Dürzi'den neredeyse yüzde 20'si İsrail vatandaşlığına Zorla geçirildi. Golan Tepeleri'ni Siyonist İsrail 1967 yılında işgal etti. 1981 yılında ilhak etti. 1800 km karelik Golan'ın 1200 km karesinde İsrail'in işgali var. 2019 yılında ABD eski başkanı Trump "Golan İsrail'indir" diyerek ABD ile İsrail'in Suriye'yi parçalama planının afişe etmişlerdi.

Siyonist Netanyahu işgal edilmiş Golan civarından DEYRİ ZOR'daki terör örgütü YPG/ PKK'nın uydusunu yani ikinci işgali Hayfa'ya ve Akdeniz'e bağlamayı tezgahladılar.

Netahyahu, Deyri Zor, Golan ve Hayfa üzerinden DAVUT KORİDORU

KURMAYI hayal ediyorlar.

Kahraman ordumuz sınır ötesindeki tarihi operasyonlarla bu planları ortadan kaldırdı.

Siyonist Netanyahu ile Siyonist Biden'ın şu andaki rüyaları Golan'ı tam işgal ardından Deyri Zor'u Hayfa'ya bağlamak... Bu kirli plan için manevraları var. İkinci İsrail'in mimarisini ABD'nin Ortadoğu'nun kanını içmek için kurduğu Centcom (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) ve karanlık adam McGurk yürütüyor.

ABD'nin evanjelist CIA Pentagon takımı ile Siyonist Netanyahu'nun esas kirli planları GOLAN TEPELERİ'DİR. DAVUT

KORİDORUDUR. 15 Temmuz 2016 derin ABD'nin aparatı FETÖ darbesi önlenmiş ve Türkiye 20 gün sonra Suriye'nin kuzeyine Fırat kalkanı ile müdahale etmişti.

Fırat Kalkanı ile Derin ABD'nin İsrail'in Akdeniz koridorunu paçavraya çevirdi.

SONUÇ: TÜRKİYE

ASLA TERÖRİSTAN

KURDURMAYACAK.

EVANJELIST

SİYONİSTLERİN

HAYALLERİ DE

MUHAKKAK AMA

MUHAKKAK TARİHİN

ÇÖPLÜĞÜNDE YERİNİ

ALACAK.