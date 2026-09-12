CHP'NİN 103'üncü kuruluş yıl dönümü törenlerine CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmaması, siyasette manidar ve merak uyandıran tartışmalara yol açtı. Yavaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından hakkındaki iddialara yanıt verdi. AK Parti'ye katılım yönünde bir davet gelmediğini belirterek, Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları da yalanladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Mansur Yavaş'ın etkinliklere katılmamasının kırgınlık oluşturmadığını belirtti. Ancak CHP'de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. CHP milletvekillerinin, "Mansur Yavaş istifa etmeli." çıkışları gözleniyor. Yavaş'ın, eylül sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılacak belediye başkanları toplantısına da katılmayacağı ve önümüzdeki günlerde istifa etmek zorunda kalacağı konuşuluyor. Yavaş odaklı tartışmaların daha uzun zaman gündemde kalacağı gözleniyor. Kılıçdaroğlu'nun Yavaş için "birisi" ve "bizim için pozisyonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadeleriyle Yavaş'a verdiği mesajın ne anlama geldiğinin önümüzdeki günlerde netleşeceği değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu, etkinliklerde beklediğinden daha yoğun bir katılım olduğunu belirtirken, CHP'de liderlik sorunu bulunmadığını da ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun yapılacak kurultayda genel başkan adayı olacağı ve CHP'yi 2029 yılında yapılacak yerel seçimlere kadar genel başkan olarak yönetmeyi planladığı ileri sürülüyor.

DİKKAT ÇEKEN SON DURUM

Kulislerde, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in arasının Yeni Parti kurulması öncesi kadar sıcak olmadığı iddiaları var. Özgür Özel en son 16 Ağustos'ta Ekrem İmamoğlu'nun davasını takip etmek için Marmara Cezaevi'ndeki duruşma salonuna gitti. O günden bugüne kadar İmamoğlu'nu ziyaret etmedi. Parti kurulmadan önce 45 civarında ziyaret etmişti. Neden eskisi gibi gitmiyor acaba? CHP'den ayrılarak kurulan "Yeni Parti"nin genel merkezinde Ekrem İmamoğlu için bir "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" açılmadı. İmamoğlu'nun bundan rahatsız olduğu konuşuluyor. Son zamanlarda kendisinin ve parti yönetiminin artık "adayımız İmamoğlu" söylemini gür bir sesle dile getirmediği gözleniyor. Özel'in, "İmamoğlu'nu aday yapamazsak aynı güçte adayı aynı yöntemle belirlemek zorundayız." dediği ve aday belirlemek için parti merkezlerine sandık konulmasından bahsetmesi, "İmamoğlu'nun aday olamayacağı konusunda detaylı bilgilere mi sahip?" sorusunu akıllara getiriyor... SONUÇ: Mahkemelerdeki ve sahalardaki gelişmelere göre, İmamoğlu ve Yavaş'ın "out" olduğu konuşuluyor. Kurmay ekibi, Özel'in aday olması için taktiklerini hızlandırdı. Son kulislere göre CHP'de Vahap Seçer, Yeni Parti'de ise Özgür Özel'in aday olacağı senaryo öne çıktı.