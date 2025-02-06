BAŞKAN Tayyip Erdoğan'ın küresel liderlik özelliğiyle dış politika izlemesi Ankara'yı uluslararası BARIŞ MERKEZİNE çevirdi. Erdoğan'ın dünyanın çeşitli kıtalarından gelen liderler ile Ankara buluşmaları, rekorlar kırıyor. Dünyada ve yakın coğrafyamızda yaşanan önemli olaylara kayıtsız kalmayan Türkiye, bu hafta Salı ve Çarşamba günleri jeopolitik görüşmelere ev sahipliği yaptı.



Başkan Erdoğan, Salı günü Özgür Suriye'nin Cumhurbaşkanı Ahmet Eş Şara ile Ortadoğu jeopolitiğini etkileyen konuları ele aldı.



Dün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Külliye'de görüştü.



Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile önemli konuları ele aldı.



Görüşme, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni dönemi, ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'yı sıkıştırması sürecinde Almanya'nın Türkiye açılımının derinleşmesine işaret ediyor.



Ana gündem maddeleri arasında Türkiye'nin Almanya'dan satın alacağı Eurofighter Typhoon uçakları konusunda son gelişmeler değerlendirildi.



Türkiye, 20 adet ikinci el, 20 adet yeni olmak üzere 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alacak ve bunlar Meteor füzeleriyle donatılacak.

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın dahil olduğu konsorsiyum tarafından geliştirilen Eurofighter Typhoon için Türkiye, Birleşik Krallık'tan 20 Eurofighter Typhoon (Tranche 1) savaş uçağını 2026 yılında alacak.



İkinci aşamada 20 adet yeni üretim (Tranche 4) uçak daha envanterine katmayı hedefliyor. 2026'da başlaması öngörülen teslimatlarla birlikte, 2030 yılına kadar tam operasyonel kapasiteye ulaşılması amaçlanıyor.



AESA CAPTOR-E radarıyla donatılan Eurofighter Typhoon Tranche 4'ler 2060'lara kadar hizmet verebilecek kapasitede. Meteor BVRAAM füzesi, Amerikan yapımı AIM-120 AMRAAM'ı geride bırakarak dünyanın en gelişmiş havadan havaya füzesi olarak kabul ediliyor. Avrupa merkezli savunma şirketi MBDA tarafından geliştirilen Meteor füzeleri, 100 kilometreden fazla menzile sahip ve hedeflerini yüksek hassasiyetle vurabiliyor.



Bu füzeler, kendisini Mach 4 hızına ulaştırabilen "ramjet" motor sistemi sayesinde uzun mesafelerde bile yüksek hızını koruyabiliyor. Radar güdümlü sistemleri, hedefin ani manevralar yaparak kaçmasını zorlaştırıyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise aynı anda birden fazla hedefi vurabilme kapasitesine sahip olması. Azerbaycan-Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden doğalgaz boru hattından 15 milyar küp daha çok çok gazın Almanya'ya geçirilmesi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gelinen son aşama masaya yatırıldı.



Başkan Erdoğan ile Ahmed Eş Şara'nın; Suriye'deki son gelişmeleri, terörle mücadele, PKK-YPG'nin tasfiyesi, İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliamın ardından sağlanan ateşkesi ve önümüzdeki dönemin yol haritası, Gazze'ye insani yardımlar konularını ele aldıkları açıklandı. Geçen hafta, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de detaylı planlar üzerinde çalışmış ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir askeri heyette, Suriye'nin yeni yönetimiyle askeri işbirliği ve güvenlik dosyalarını ele almışlardı.



Başkan Erdoğan ile Eş Şara'nın yeni kurulacak siyasi sistemin ana unsurlarını ele aldıkları, bu konuda Türkiye'nin DEVLET TECRÜBESİYLE verebileceği desteği değerlendirebildikleri öğrenildi.



Suriye Arap Cumhuriyeti adı altında varlığını sürdürecek olan ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması, üniter yapısının devam etmesinde ORTAK GÖRÜŞ dile getirildi. Başkan Erdoğan, Anayasa yazımı, siyasi süreçle ilgili yasal düzenlemeler gibi konularda uzman desteği verebileceğini belirtti.



SURİYE'YE YENİ ORDU

Türkiye ile Suriye arasında, siyasi sürece paralel gelişen diğer önemli konu ise güvenlik işbirliği oldu.



Daha önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye tarafının talebi olması durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkede yeni bir ordunun oluşturulması konusunda destek sağlayabileceğini kaydetmişti.



Bu yönde ilk adım Ocak ayı sonunda Türkiye'den Suriye'ye giden üst düzey askeri heyet tarafından atılmıştı. Bu konunun EşŞera ile Başkan Erdoğan görüşmesinde detaylı şekilde konuşulduğu belirtiliyor.



Askeri işbirliğinin boyutu sınır hattında güvenlik şeridi, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki Deyrizor, Kamışlı bölgesini işgale devam eden terör örgütü PKK-YPG'nin tasfiyesi ve nihayetinde Türkiye ile Suriye arasında Savunma Anlaşması yapılmasına kadar uzanıyor. Başkan Erdoğan ile Şara'nın IŞİD ile mücadelede de bazı formülleri ele aldıkları öğrenildi.



EKONOMİK KALKINMA

Eş Şara'nın Suudi Arabistan'da yaptığı temasları, olası gelişmeleri Erdoğan'a anlattığı ifade ediliyor. Suriye'de hayatın normale dönmesi ve ekonomik çarkların etkin işlemeye başlaması başta Türkiye'dekiler olmak üzere yurt dışındaki Suriyelilerin dönüşleri açısından kritik önemde.



Erdoğan ile Eş-Şera'nın ekonomik ilişkileri masaya yatırdıkları, izlenecek yol haritasını ele aldıkları belirtildi. Türkiye'nin kısa vadede vereceği destek alanları arasında ulaştırma ve enerji de geliyor.



Suriye altyapısında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Erdoğan'ın ulaştırma ve enerji olmak üzere bakanlara talimat verdiği biliniyor.



SONUÇ: Başkan Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen jeopolitik hamleler ile Türkiye AVRASYA'nın bölgesel ve uluslararası diplomasi merkezi konumuna geldi.

Türkiye, birçok uluslararası etkinlikler ve ağırlanan devlet ve hükümet yetkilileriyle diplomasinin merkezlerinden olurken, bölgesel ve küresel barış mesajlarıyla parlayan ülke olarak tarihi yürüyüşünü sürdürüyor.