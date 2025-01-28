ABD'nin 35'inci başkanı olan John Kennedy, 22 Kasım 1963'te uğradığı suikast sonucu öldürüldü. ABD Başkanı Trump'ın Kennedy cinayeti üzerindeki gizemi kaldırma teşebbüsü dünya medyasında manşetlere çıktı. Peki neden? Trump, Amerikan derin devleti ile hesaplaşmaya girdi de ondan. Kennedy suikastında, ABD Adalet Bakanlığı, CIA ve FBI arşivlerindeki birçok iddialar ve çelişkiler var. Lakin 2 iddia öne çıkıyor.



1) Kennedy'nin İsrail'in gizli nükleer bomba yapmasına karşı çıkması...

2) İsrail'e çok yakın, siyonist evanjelistlerle sıkı çalışmalar içinde olan Başkan Yardımcısı Johnson'un başkan olması için suikastın hazırlandığı iddiası.

CIA raporuna göre, 20 Ocak 1961'de başkanlık koltuğuna oturan Kennedy'e, İsrail'in Dimona Nükleer Tesisleri'nde gizli atom bombası yaptığı istihbaratı verilmişti. Kennedy'nin tesisin incelenmesi talebini İsrail Başbakanı Ben-Gurion reddetti. Washington ile Tel Aviv arasında gerginlik başladı.



Kennedy, 2 Nisan 1963'te İsrail Başbakanı Ben Gurion'a ABD'li uzmanların yılda iki kez Dimona'yı ziyaret etmesine izin verilmesini istedi.

Gurion, Kennedy'nin mektubuna 3 hafta sonra cevap verdi. İsrail'in tehdit altında olduğunu ve yeni bir Holokost ile karşı karşıya kalabileceğini iddia ederek, ABD'nin talebini geçiştirmeye çalıştı.



Kennedy, Mayıs 1963'te gönderdiği mektupta ABD'li yetkililerin Dimona'yı yılda iki kez ziyaret edeceğini bildirdi, talebin kabul edilmemesi halinde Washington'un İsrail'e verdiği desteğin tehlikeye girebileceği uyarısını yaptı.



Ancak bu mektuptan sonra Ben- Gurion, başbakanlık görevinden istifa etti. Gurion'un yerine geçen Levi Eshkol'e de Kennedy, Dimona isteğini tekrarladı. ABD ile İsrail arasında yaşanan nükleer tesis gerginliğine ilişkin gizli bir belgede, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Dan Tolkowsky'nin, Washington-Tel Aviv hattında yaşanan gerginlik nedeniyle Kennedy'nin, İsrail'e ait Dimona Nükleer Tesisleri'ni, ABD Hava Kuvvetleri'ne bombalatmasından endişe duyduğu kaydediliyor.



Belgelerdeki iddialara göre, İsrail ile Kennedy arasında kriz devam ederken müesses nizama hakim, siyonist-evanjelistlere çok yakın Başkan yardımcısı Johnson ile ABD Derin Devleti (Pentagon-CIA) FBI ve AIPAC (İsrail'ın güçlü lobisi) arasında gizli temasların yoğunlaştığı dikkati çekiyor.



İşte bu gelişmeler üzerinden, Pentagon-CIA-FBI'ın Johnson'u başkan yapacak örtülü operasyon için ortaklaşa düğmeye bastıkları iddiası öne çıkıyor.

Kennedy'nin öldürülmesi üzerine Johson'nın Washington'a gelmeden, göreve süratle başlamasını sağlamak için hemen uçakta yemin etmesi manidar bulunuyor. Johnson'un İsrail üzerindeki baskıyı uçak yemini ardından hafiflettiği değerlendiriliyor. Nitekim, Kennedy tarafından atanan CIA başkanı John McCone, Johnson'un, Dimona'daki faaliyetlere göz yummasını şikayet ederek istifa ediyor. Johnson İsrail'i askeri teçhizat üzerindeki her türlü kısıtlamayı kaldırarak ödüllendiriyor.



Silahlar ve ABD uçakları hemen Tel Aviv'e gönderiliyor ve İsrail kısa sürede ABD askeri endüstrisinin en büyük müşterisi haline geliyor. VE İSRAİL İLK ATOM BOMBASINI 1967 YILINDA YAPIYOR.



JOHNSON'dan sonra göreve gelen Başkan Nixon'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger'ın İsrail'in nükleer müttefiki fikrinden duyduğu memnuniyeti özel olarak dile getirdiği gizli belgelerde yer alıyor.



SONUÇ: Kennedy'nin ABD Derin Devleti tarafından öldürülmesi, o günden sonra SOYKIRIMCI İsrail terörizminin önünü açmıştır. ARZI MEVUD (NİL'DEN FIRAT'A KADAR BÜYÜK İsrail) planları Gazze soykırımına kadar uzanmıştır. VE JOHNSON'un, KIBRIS TÜRKLERİ'Nİ RUM MEZALİMİNDEN KURTARMA HAMLELERİ YAPAN TÜRKİYEMİZİ MEKTUPLA TEHDİT EDEN ABD BAŞKANI OLDUĞU ASLA UNUTULMAMALIDIR.