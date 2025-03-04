TERÖRİSTBAŞI, PKK'ya "silah bıraktırma. Örgütün fesh edilmesi " temalı açıklamasında "Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır" saptamasını yaptı. Başka bir ifadeyle "Bu zamana kadar savunduğumuz federasyon ve özerklik bir hayaldir, artık peşinden koşulamaz" dedi.



Bu tespit, terör örgütü PKK'nın varlık nedenini ortadan kaldırırken, başta Suriye'de PKK uydu kantonlarını kurmayı planlayan derin Amerika servislerini ve Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da çöreklenen aparat PKK elemanlarının planlarını yıkmış durumda. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara aralarında iki kadının da bulunduğu yedi hukukçudan oluşan bir komisyonu anayasa taslağını hazırlamakla görevlendirdi.



Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Suriye halkının devletini hukuk temelinde inşa etme arzusu ve Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçları temelinde geçiş dönemini düzenleyen bir anayasa taslağı hazırlamak üzere uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulmasına karar verdi" denildi. Buna göre, Suriyeli siyaset bilimci Dr. Abdulhamid el Avak hukukçu ve öğretim üyesi Dr. Yaser el Huveish, hukukçu ve öğretim üyesi Dr. İsmail Halfan, siyaset bilimci Dr. Muhammed Rıza Celhi, hukukçu ve öğretim üyesi Dr. Ahmed Kurbi, yazar, gazeteci ve hukukçu Dr. Behiye Mardini, hukukçu Dr. Rian Kahilan geçiş süreci anayasasının taslağını hazırlayacak isimler oldu.



Eş Şara'nın yeni anayasanın "CUMHURİYET-ÜNİTER DEVLET, PARLAMENTER SİSTEM, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" temelinde oluşmasında kararlı olduğu belirtiliyor.



Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Velid Canbolat Suriye Dürzilerini İsrail'in Cebel el-Arap ve Suriye'deki entrikalarına karşı uyardı. Canbolat, Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmek üzere Şam'ı ikinci kez ziyaret edeceğini de açıkladı.



Siyonist Netanyahu'nun Suriye'nin güney bölgesi işgali sürerken, Dürziler'i bahane ederek kirli planlar peşinde koşmasına, Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda ilindeki en büyük Dürzi silahlı grup olan "Onur Adamları Hareketi"nin sözcüsü Basim Ebu Fahr, tepki gösterdi.



Süveyda'daki en büyük Dürzi silahlı grubun sözcüsü Basim Ebu Fahr, "Netanyahu'nun Suriye'deki Dürzileri koruduğu yönündeki iddiaları kınıyoruz.



Suriye'nin yanındayız, devlet kurumlarını destekliyoruz. ŞAM her zaman pusulamız olacak" ifadelerini kullandı. Başkent Şam'da Dürziler'in yoğunlukta yaşadığı Ceremana ilçesine güvenlik güçlerinin girmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Fahr, Suriye devletinin inşasında temel taşlardan biri olmayı hedeflediklerini dile getirdi.



ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da bir diplomatik skandala sebep olarak çok sert davrandığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Avrupa Liderleri sahip çıktı. 2 Mart'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanması gibi konuları ele alan bir Avrupa liderler zirvesi yapıldı. Ana gündem maddesi Ukrayna'da kalıcı barış ve Avrupa güvenliği olan zirveye Başkan Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanları katıldı.



Ayrıca zirveye NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da katıldı. Zirvede Bakan Hakan Fidan'ın konuşması öne çıktı. Bakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil Rusya- Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktardı. Rusya- Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurguladı.



Bakan Hakan Fidan, zirvede, Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilerleyen dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğu ve gelecekteki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiğini vurguladığı öğrenildi.



Avrupa liderlerinin Ukrayna'da güçlü ve kalıcı anlaşmaya duyulan ihtiyaç ile Avrupa güvenliğini ve güçlü güvenlik garantileri için planlama konusunda değerlendirme yaptıkları belirtildi. Ukrayna konulu toplantının ardından Fidan, Türkiye'nin hem Ukrayna'daki olası barış anlaşmasında hem de Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden inşasında katkısının önemli olduğunun altını çizerek, Başkan Tayyip Erdoğan'ın bunun hayata geçmesi için büyük bir vizyonu olduğunu kaydetti.



"ABD'ye ziyaret düzenleyen Avrupalı liderlerin tekrar bir araya gelip, neleri nasıl yapabileceklerine ilişkin birtakım tartışmalar var" diyen Fidan, kendi teknik ekiplerini bu konuda görevlendirmiş durumda olduğunu söyledi. "Özellikle Ukrayna'da olacak bir barış anlaşması ve buna bağlı olarak Avrupa'nın bu çerçevede yeni bir güvenlik mimarisine kavuşup kavuşmayacağını da hep beraber göreceğiz" ifadesini kullanan Fidan, hemen ateşkes olmasını ve ardından da kalıcı bir barış anlaşması umduğunu belirtti.



Türkiye-Avrupa Birliği arasında yeni dönem kapıları açılıyor.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra Ukrayna zirvesine gitmeden önce Ankara'da Arnavutluk Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı İgli Hasani ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalar yapmıştı. Hakan Fidan, Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye olmadan bir değişiklik olmayacağı mesajını verirken, Ankara'nın Avrupa düzeyinde yürütülen ilgili politik kulisleri yakından takip ettiğini vurgulamıştı.



Avrupa güvenlik mimarisi gelecekte nasıl olacak?



NATO'nun olmadığı bir Avrupa güvenlik mimarisi konusunun hâlihazırda Avrupalı liderler tarafından gündeme getirildiğini ve tartışıldığını görüyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dikkati çeken şu vurgulamaları yapmıştı:



"Avrupa güvenlik mimarisi yeniden şekillendirilecekse bu, Türkiye olmadan mümkün değil. Altı çizilmesi gereken bir başka nokta da Türkiye gibi bir askeri gücü dışlayan bir güvenlik mimarisi yaklaşımının çok gerçekçi olmayacağıdır."

SONUÇ: EVET. Başkan Erdoğan'ın belirttiği gibi, "Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye ve Türkiye'nin tam üyeliği kurtarabilir."