İÇ CEPHE'NİN TAHKİMATI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE yolunda Başkan Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin güç verdiği yeni bir paradigma tarihi sonuçlar vermeye başladı. Bölücü terör örgütü PKK'nın Türkiye'de yok edilmesi ve Suriye'de PKK-YPG'nin tasfiye olma noktasına geldiği bir dönemde, Türk-Kürt kardeşliğinde yeni bir dönem başlıyor.



Başkan Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, Türkler ve Kürtler arasında duvar kurmaya yeltenen Emperyalist ülkelerin kirli planlarını paçavraya çevirdi.



Paradigmaya İmralı'da cezasını çekmekte olan terörist başı Öcalan da destek verdi. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşısı ile İmralı'da görüştü.



İmralı'daki görüşme sonrası görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapılarak Terörist başı Öcalan'ın mesajları kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır" denildi.



Öcalan'ın "Yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" sözleri açıklamada yer buldu.

Yeni paradigmaya yönelik TBMM çalışmaları çok kıymetli gelişmelerı işaret ederken, bazı soruları da gündeme taşıyacak. İmralı'dan bölücü terör PKK'ya sılah bırakması çağrısına, DERİN ABD APARATI KANDİL ÇAPULCULARI ne karşılık verecek?



Türkiye Partisi olmak yerine Kandil talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdiği gözlenen DEM PARTİ'nın tavrı ne olacak? DEM Türkiye Partisi mi olacak?



Belediye başkanlığı seçimlerinde KENT UZLAŞISI anlaşması yapan CHP, taşın altına elini koyacak mı?

ABD Başkanı Trump 20 Ocak'ta göreve başlayacak. Amerika terör örgütü PKK-YPG'nin arkasındaki desteği bırakacak mı? ABD Suriye'den ABD askerlerini çekecek mi?



Suriye'de yeni anayasa ve seçimler için Mart ayı ve sonrası takvimi var. Yeni Suriye'de PKK-YPG tasfiye olacak mı?

Yoksa tasfiye mi edilecek?



Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'nin tasfiye edilmesinde, Siyonist İsrail'in ve küresel güçlerin oyun bozucu hamleleri yeni gelişmeleri tetikleyecek mi? Bu sorulara 2025 yılında cevaplar bulacağız.



Pervin Buldan, İmralı'nın mesajlarını anlatmak için yılbaşının hemen ardından siyasi partilerden randevu talep edeceklerini belirtti.

Sırrı Süreyya Önder ile birlikte siyasi partilere ziyaretlerde bulunacaklarını kaydeden Buldan, " Öcalan bize de muhalefetle görüşme gibi bir sorumluluk yükledi. Biz de bunu yapacağız" dedi.



Yapacakları görüşmelerin ve temasların ardından yeniden Sırrı Süreyya Önder ile İmralı'yı ziyaret edeceklerini söyleyen Buldan, "Ama tarih henüz belli değil. Takvime ilişkin çok net bir şey söyleyemem. Fakat en kısa süre içerisinde ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra gidilir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



SONUÇ: Başkan Erdoğan liderliğindeki Kahraman Türk Ordusu, bölücü terör PKK'yı sınırlarımız içinde bitirdi. Terör örgütü PKK Irak'ta hareket edemez hale getirildi. PKK-YPG ise Suriye'de de tasfiye olma-edilme noktasında. ABD dışında PKK'ya destek veren Esad kaçtı, İran ve Rusya ise oyun dışı kaldı. Bu güçler önümüzdeki süreçte oyunbozanlık yapsalar da artık oyun kuracak güçte değiller. Karşılarında Güçlü Türkiye, sağlam Cumhur İttifakı var. YPG DE TASFİYE OLUNCA, TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ ORTA DOĞU'DA DA YENİ BİR DÖNEMİ YARATACAK. İNGİLİZ-FRANSIZLAR'IN CETVELLE ÇİZDİKLERİ, YILLARDIR SÖMÜRGE YAPTIKLARI YAKIN COĞRAFYAMIZA BARIŞI 100 YIL SONRA İNŞALLAH

GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE GETİRECEK.