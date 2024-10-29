TÜRK karasularından 4 Ekim'de hareket eden Oruç Reis Araştırma Gemisi Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz güzergahında süren 20 günlük yolculuğun ardından Somali'deki Mogadişu Alport Limanı'na demir attı. Oruç Reis'e yolculuğu sırasında TCG Gediz ve TCG Gökova savaş gemileri eşlik etti. Türk donanması, Oruç Reis'i çalışmalar sırasında da koruyacak. Oruç Reis'e enerji donanmasından Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.

Oruç Reis, ilk planda Somali'de bugüne kadar yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak.

Blokların ikisi karadan yaklaşık 50 kilometre, biri 100 kilometre açıkta. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem petrol için veri toplayacak. Belirlenen bölgelerde sondaj faaliyetlerini yürütürken Kızıldeniz'de TÜRK BAYRAKLARINI dalgalandırmaya devam ederken Kanuni, Yavuz, Fatih ya da Abdülhamid Han'dan birisi Somali'de olacak. Oruç Reis, limana yanaştığında, Somali halkının büyük sevinç gösterileriyle karşılandı...

Evet. Türkiye'nin Somali ile dostluğu, kardeşliği ve paylaştığımız ortak vizyonun ne kadar güçlü olduğu gözlendi.

Somali Türkiye'ye kendisini küresel bir güvenlik ortağı olarak konumlandırdığını ilan etmiş oldu. Somali'nin jeopolitik açıdan Afrika Boynuzu'ndaki coğrafi konumu oldukça önemli.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan, yılda 1 trilyon doları aşan mal, Aden Körfezi'nden, Somali'nin kıyı şeridi boyunca uzanarak Süveyş Kanalı'ndan geçiyor. Bu da Mogadişu'nun dünyanın stratejik açıdan en önemli bölgelerinden birinde yer aldığı anlamına geliyor. Somali, yıllardır terör saldırıları ve korsanlık nedeniyle istikrarsızlık içinde.

Hükümet, El Kaide bağlantılı Eş Şebab'ın varlığına 2024 yılı bitimine kadar son verme vaadinde bulundu. Şubat ayında Mogadişu ve Ankara arasında imzalanan savunma anlaşması ikili ilişkileri ve bölgenin istikrarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye, Somali'nin deniz sınırlarını korsanlığa karşı korumasına ve karada terörle mücadele etmesine yardımcı oluyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2-3 Kasım'da Cibuti'de düzenlenecek Türkiye-Afrika Ortaklığı Konferansı'na katılacak. 14 ülke temsilcilerinin hazır bulunacağı konferans sonunda yayınlanacak Ortak Bildiri'de Türkiye- Afrika ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik ifadelere yer alacak. Afrika Birliği Komisyonu ile ortaklaşa hazırlanan Ortak Uygulama Raporu'nda Türkiye'nin 2022- 2026 Ortak Eylem Planı'nda kayıtlı hedeflere yönelik olarak, 2022-2024 yılları arasındaki dönemde Kıta'da gerçekleştirdiği ikili ve çok taraflı faaliyetler özetlenecek ve mevcut iş birliğinin daha etkin hale getirilmesine yönelik önerilerde bulunulacak.



SONUÇ: TÜRKİYE, TRAKYA UÇAK GEMİSİNİ İNŞA EDİYOR. ANADOLU SİHA GEMİSİ AKDENİZ'DE DOLAŞIYOR. Yeni nesil savaş gemileri şu anda dünyanın en kritik küresel deniz koridorunda BABÜLMENDEP BOĞAZI'NDA BAYRAK DALGALANDIRIYOR.