TBMM bugün yeni çalışma dönemine başladı. Başkan Tayyip Erdoğan ve MHP lideri, yeni dönemde başta yeni anayasa olmak üzere, birçok reform paketini TBMM'ye getirmeye hazırlanıyor.

Muhalefet partilerinin ise içi kaynıyor. TBMM yeni dönemde, aritmetiği değiştirecek gelişmelere gebe.

TBMM'de yeni grupların oluşacağı konuşuluyor. Ana muhalefet partisi CHP yangın yeri. CHP tepelerindeki 4 ismin Cumhurbaşkanlığı adaylığı derin kavgalara sahne oluyor. CHP, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu tandeminin anlaşması sonucu, parti tüzük kurultayı ile bir virajı döndü. Ama, parti içindeki CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI MANEVRALARI DAHA ÇOK NETLEŞTİ.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu susmuyor. "Ekrem mi? Mansur mu?" tartışmaları tırmanırken, tüzük kurultayı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yangın çıkaracak ifadelerde bulunmuştu.

CHP'nin 6-8 Eylül'de yaptığı tüzük kurultayında koltuğu hazırlanmıştı ama Kılıçdaroğlu kurultaya katılmadı. Bu da tartışmalara yol açtı.

Gerçek ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu-Özel tandemince hazırlanmış tüzük değişikliklerine destek vermediğini şöyle açıklamıştı:

"Bana kurultaydan bir gün önce TÜZÜK geldi. Dolayısıyla bir görüş hazırlama fırsatım olmadı. Kurultayda yapılan açıklamalar, BENİM TÜZÜĞE karşı olumlu düşündüğüm anlamına gelmiyor. Benim tüzüğe evet dediğim, hatta ben de şaşkınlıkla izledim ama doğru değil." Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Özgür Özel'i yine bombaladı. Özgür Özel'in 'normalleşme' olarak adlandırdığı diyalog sürecine saldırarak, "Halkın büyük umutlarla sıkı sıkıya bağlandığı CHP'nin kurumsal sorumluluğu, iktidarla normalleşme adı altında yapılan yanlışlıklara göz yummak değildir. Mücadele edeceğiz" dedi. Daha önce de "iktidarla dayanışma olmaz mücadele olur" diyerek siyasi iklimi bozmaya çalışan KEMAL KILIÇDAROĞLU HİÇ DEĞİŞMİYOR.

Özgür Özel ve ekibi ise işi gücü bıraktı 'erken seçim' derdine düştü. Nitekim CHP yönetim kademelerinde yer alanlar, seçim henüz ufukta görünmezken, iktidar rüyası görüyorlar...

Herhalde, Özgür Özel ve ekibi hayal ettikleri olursa, o seçimden birinci parti olarak çıkılıp hem hükümet kuracak sayıda milletvekiline sahip olacakları, hem de birbirini manevra çekmekte oldukları 4 isimden birisinin cumhurbaşkanı seçilmesinin sağlanacağı rüyasını görüyorlar.

CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çarpışıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i bombalıyor CHP'den Edirne Milletvekili kaçakçılık iddiası üzerine istifa ediyor.

Bu CHP mi hükümet olacak? Herhalde aritmetik okumamışlar! CHP yerel seçimlerde yüzde 38 oy aldı.

Son anketlerde eriyor.

CHP'ye oy veren vatandaşlar ayrılıyor.

Küskünler, istikrarı sağlayan AK Parti'ye dönüyor.

Bırak bu işleri Özgür Özel. Bakınız, Özgür Özel'i CHP'li tanınan gazeteciler bile eleştirmeye başladı. Özgür Özel'e yönelik son çıkan başlık şöyle: Özgür Özel giderek Yeşilçam'ın 'yumurcak' karakterine dönüyor...



SONUÇ:

Yazımı, CHP'li tanınan gazetecinin final cümleleri ile tamamlıyorum:

"Özel'in 'hem sert muhalefet hem normalleşmeyi aynı çizgide sürdürme' politikası giderek nüanslarını-ağırlığını kaybeden bir ana muhalefet diline dönüşmeye başladı.

Özel, aranan normalleşmeye ulaşamazken giderek lider ağırlığını kaybetmeye başladı.

Saygısızlık yapmadan bir benzetme yapmak istiyorum.

Kendisini Yeşilçam'daki en önemli çocuk karakterlerinden Yumurcak'a benzetiyorum. İyi kalpli, sevimli, afacan... Ancak siyaset hele Türkiye'de 'çocuk oyuncağı' değil.'' Sayın Özgür Özel, herhalde çıkan bu yazıyı okumuşsunuzdur.