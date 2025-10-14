Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanan "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere dün Mısır'ın Şarm El Şeyh kentine gitti. Başkan Erdoğan'ın uçağı Mısır'a hareket halinde iken, soykırımcı Netanyahu'nun zirveye katılacağı haberi gündeme düştü.



Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan harekete geçti. Başkan Erdoğan'ın vetosu ilgili yerlere bildirildi. İşte bu dakikalarda Başkan Erdoğan'ın uçağı havada dolaştı. Katil Netanyahu'nun Mısır'a gelmesi engellenince Başkan Erdoğan'ın uçağı piste indi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Başkan Erdoğan'ı törenın yapıldığı merkezin kapısında çok sıcak ve samimi bir şekilde karşıladı.



Başkan Erdoğan Mısır'a hareket ederken, ABD Başkanı Trump, İsrail-Mısır ziyaretine giderken uçakta Başkan Erdoğan'a sıcak mesajlar gönderdi. Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye'nın, büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, "Ateşkeste, Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var" ifadelerini kullandı. Trump, gazetecilerin mutabakata varılan ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına da "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" cevabını verdi.



Trump, İsrail parlamentosunda konuşurken konuşması yuhalamalarla kesildi. "FİLİSTIN'İ TANI" pankartlı kişiler dışarı çıkarıldı. Kısa süreli bir aranın ardından Trump konuşmasına "Etkileyiciydi' diyerek devam etti. Başkan Erdoğan, zirve başlamadan önce BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Başkan Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı baş başa görüşmeye dikkatle bakmakta yarar var. İki liderin baş başa görüşmeleri Ankara- Kahire ilişkilerinin normalleşme süreci açısından da önem taşıyor. Başkan Erdoğan 1 ay önce Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Sisi ile görüşmüştü.



Bu görüşmenin hemen ardından Cumhurbaşkanı Sisi'den İsrail'in Doğu Akdeniz tezgahlarını bozan bir jeopolitik hamle geldi. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Mısır, 13 yıl aradan sonra "Dostluk Denizi" adında Doğu Akdeniz'de (22-26 Eylül tarihleri arasında) ortak tatbikat gerçekleştirdi. Bu önemli gelişmenin Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin çok daha ileri seviyeye ulaşmasını ve karşılıklı ortak çalışabilirliğin artırılmasını sağladığı gözleniyor. Başkan Erdoğan'la beraber Mısır'a gitmede bir gün önce MİT Başkanı İbrahim Kalın, MİT Akademi İstanbul Toplantısı'nda çok önemli açıklamalar yaptı. Kalın, "Ateşkesin uygulanması bundan sonraki en önemli görevimiz olacaktır. Kırılgan bir ateşkes yapıldı. Uygulanması sahada denetlenmesi de aynı şekilde büyük bir hassasiyet ve dikkat gerektirmektedir.



Bu tür hassas kırılgan ortamlarda ihlaller sabotajlar her zaman olur. Ama bugün itibarıyla önümüzde elimizde artık bir ateşkes var ve Gazze'de akan kanın durması gözyaşlarının dinmesi için bir tarihi fırsat önümüzde bulunuyor. Bu fırsatı hayata geçirmek ve bu ateşkesi barışa dönüştürebilmek için hepimizin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor" dedi.Bütün uluslararası toplumun ateşkesin kalıcı hale gelmesinde rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Kalın, şöyle devam etti: "Sadece arabulucu ülkelerin ya da garantörlerin değil Avrupa'dan Amerika'ya Asya'dan Ortadoğu'ya bütün uluslararası toplumun bu ateşkesin kalıcı hale gelmesi için rol alması ve sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu kırılgan ateşkesin kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve kalıcı hale gelmesi için hepimize büyük görevler düşüyor. Bu ateşkes tabii ki sorunun çözümü değil, daha ilk adımdır. Sorun ancak ve ancak Filistin Devleti kurulduğunda Ortadoğu'da iki devletli çözüm hayata geçirildiği zaman gerçek manada çözüme yakın hale gelmiş olacak.