Dünyanın gözü, ALASKA'YA çevrildi. 15 Ağustos Cuma günü, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Alaska'da buluşacak. Alaska'yı tarihi bakımdan sembolik yapan bir sırrı var. Trump ve Putin'in Alaska buluşmasının arka planında tarihi kodlar olarak TÜRKİYE VE KIRIM var.

Ne tesadüf, 15 Ağustos zirvesinde de KIRIM paylaşıma girecek.

Ukrayna sınırlarının değişmesi söz konusu olacak. Alaska'nın tarihsel sırrının detaylarını yazmadan önce yakın geçmiş diplomasi çalışmalarına bakalım. Geçen hafta "Trump ile Putin nerede görüşücek?" tartışmaları yapılırken, İSTANBULROMA- DUBAİ şehirleri öne çıkmıştı.

Sonunda, ALASKA zirve yeri olarak açıklandı. Rusya Çarı II. Aleksandr, Rusya toprağı Alaska'yı 7.2 milyon dolar karşılığında 1867 yılında ABD'ye sattı. Amerika satın aldıktan sonra, ALASKA'nın başta petrol olmak üzere orman, nehir ve deniz ürünleri bakımından zengin topraklara sahip olduğunu belirledi.

İLGİNÇ BİR TESADÜF.

İkinci dünya savaşı biterken, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, İngiliz Başbakanı Churchill ve Rusya Başkanı Stalin, UKRAYNA'nın YALTA KENTİNDE dünyayı paylaşan bir küresel anlaşma yapmışlardı. ABD, İngiltere, Rusya dünyayı paylaşma yeri olarak nereyi seçeceklerini arka kapılarda belirlediler. Elbette Alaska, böyle olmayacak. Çünkü Trump da Putin de Başkan Erdoğan'ın olmadığı bir anlaşmanın çözüm olmayacağını biliyor. Elbette Avrasya'da gerilimin bitmesi için Rusya-Ukrayna savaşı bitmeli. Bu savaştan en çok etkilenen ülkeler elbette AB üyesi ülkeler. Avrupa Birliği ülkelerinin silahlanmaya yaptığı yatırımı bilmeyen yok.

Bunun nedeni elbette Rusya. ABD, Avrupa Birliği'nin bu tedirgin uykudan uyanmasını istemiyor. O nedenle Alaska'dan bir anlaşmanın çıkması zor. Tabii ki bazı kararlar alınabilir. Bu kararlar Ukrayna'nın topraklarından vazgeçmesiyle olacağı için barış görüşmelerinin sonuncusu Alaska olmayacak.

Birçok kıtadaki savaş ve iç savaş, gerilimli dünyanın daha da tansiyonunu çıkartıyor. Savaşlardan kazanan silah lobisinin baskıları elbette tüm savaşların sonunu getirmeye en büyük engel.

Trump da savaş lobisinin tam karşısında olmadığı için Alaska'dan çok umutlanmaya gerek yok. Elbette barış masası her zaman önemlidir.

Bugün Alaska'da iki lider bir araya geliyorsa, nedeni İstanbul'daki barış masasıdır. ALASKA'DA ALINACAK HER BARIŞ MADDESİNİN MİMARI DA

İSTANBUL'DUR.

İstanbul olmasaydı, bugün Alaska'da masanın kurulması gibi bir teklif dahi yapılamazdı. Hatırlarsanız Trump, İstanbul'da Putin ve Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak bu görüşme engellendi. Eğer o gün İstanbul'da görüşme olsaydı, bugün Alaska'da barış anlaşması imzalanırdı. 15 Ağustos elbette önemli bir gün. Ancak beklentilerimizi de fazla tutmamakta fayda var.

SONUÇ: Türkiye'nin artan etkinliğini, uluslararası medyayı takip ettiğimizde de görüyoruz. ABD ve Avrupa medyası, Türkiye'nin özellikle savunma sanayi ile başlayan etkinliğin, jeopolitik adımlarla zirveye çıktığını kabul ediyor. Birçok bölgede gerilim artsa da, Türkiye geleceğe artık çok daha güvenli bakıyor.