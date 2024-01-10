BEKİR HAZAR

DEFALARCA makaleler yazdılar. Batı'da askeri stratejistleri ekranlara çıkardılar.

"Türkiye dünyada yaşanan her krizde masada olan, çözüm üreten güçlü ve söz sahibi bir ülke artık" dediler. Hatta geçtiğimiz hafta Amerikan düşünce kuruluşu Atlantic Konsül bir rapor yayınladı. O raporu uzun uzun sizlere aktarmıştım. "Türkiye KÜÇÜK ülkeydi" diyorlardı o raporda. Ne kadar güzel günlerdi o "KÜÇÜK ÜLKE" dönemleri onlar için. Şimdi ise AK Parti iktidarı ile birlikte giderek nüfuz sahibi olan, kendine güvenen ve bağımsız bir güç haline gelen ülkeler arasında ÖNCÜ olan bir devlet olduğumuzu haykırıyorlardı raporda üzülerek. "Avrupa'ya da çağrı yapıyorlardı;

"Sınırları ötesinde sert bir güç noktasına gelen, küresel oyuncuya dönüşen Türkiye'den alacağınız çok dersler var" diye. Haklıydılar.

Avrupa'nın doğru dürüst bir ordusu bile yoktu. AB lideri Almanya'nın ordusunun döküldüğünü, uçaklarının kalkmadığını, mühimmatının eskidiğini bizzat Genelkurmay Başkanları açıklıyordu. Avrupa korunma anlamında tamamen Amerika'ya teslim olmuş bir mahkumdu. Bu aciz ve zavallı durum Avrupa'yı dünya arenasında siliyor, kurulan tüm masalarda garson bile yapamıyordu.

Nitekim bir hafta aönce İtalya Dışişleri Bakanı Tajani La Stampa Gazetesi'ne demeç veriyor ve "Eğer dünyada kurulan masalarda oturmak ve söz sahibi olmak istiyorsak, bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var. Ve bu etkili bir Avrupa dış politikasına sahip olabilmek için temel bir önkoşul" diye bağırıyordu.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde da bir haber yayınlıyordu. "Fransız endüstrisi yeni rakipler tarafından tehdit ediliyor" diye gözyaşı dökerek hem de. Allah Allah kimdi bu tehdidi yapanlar? Bunun cevabı haberin içindeydi.

Ankara'nın yürüttüğü çalışmalara işaret edilerek, "Türkiye, Fransız askeri-endüstriyel kompleksinin zorlu bir rakibi oldu" diye viyaklıyorlardı satırlarda. "Türkiye, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yerli imkanlarla çözümler üretiyor. Yurt dışına bağımlılığın en aza indirilmesi hedefiyle çalışmalar hız kesmeden sürdürülürken, savunma ürünleri yurt dışından çok sayıda alıcı buluyor" diye ağlıyorlar, "Artık dünya ABD ve Avrupa yerine Türkiye'den silah almaya yöneldi" diye ağıt yakıyorlardı. Bizim ittihatçı kafa muhalefet ise yaptığımız her silaha, uçağa, insansız hava aracına "Maket bunlar maket. Oyuncak" diye bağırıyordu. Çünkü onlar hala Eski Türkiye yani "KÜÇÜK ÜLKE" hayaliyle yanan maket kafalı, zihinleri montajlanmış, vizyonsuz ve çapsız eziklerdi. Yıllarca bu ülkede milliyetçimuhafazakarları "Gerici, yobaz, cahil" diye yaftaladılar. Ve iktidara geldiklerinde sadece muhafazakarlarla uğraşarak bu ülkeye tek bir çivi dahi çakmadılar. Dün TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in açıklaması vardı.

Türkiye'nin ürettiği silahları sıralıyordu. Buraya yazmaya kalksam sayfa yetmez. Yarasa, hayalet uçaklara,lazer silahlarına, sayısız füze sistemlerine, denizaltılara, uzaya fırlatılacak roketlere kadar muhteşem bir Türkiye geliyor. O muazzam üretim listesini görünce "Aman Yarabbi" dedim. Gözyaşlarımla bu günleri de gördüğümüz için şükrettim.

Yerli savaş uçağımız KAAN'ın önümüzdeki günlerde uçmaya başlayacağını belirten Kotil, sadece TUSAŞ'ta 7 bin Türk mühendisi, 6 bin teknisyen Türk çocuğuyla birlikte toplam 17 bin kişinin gece gündüz çalıştığını açıklıyor. Vergi rekortmeni Baykar'da 1060 Türk mühendisi çalışırken TEKNOFEST ile milyonlarca gencimizden milyonlarca proje toplanıp depolanıyor. Silah konusunda Batı'ya mahkum olup, bağımsızlık anahtarlarını teslim eden çok sayıda ülke artık Türk gençlerinin, mühendislerinin, yazılımcılarının ürettiği silahlar için Ankara'da sıraya giriyor.

"Cahil bunlar, yaptıkları maket" diyen, ürettiğimiz yerli arabaya bile karşı çıkan ezikler güruhu, dünyanın öve öve bitiremediği, "Savaşların seyrini değiştirdi" dediği Türkiye'yi görmüyorlar, duymuyorlar. Çünkü gözleri de, kulakları da tıpkı kalpleri gibi mühürlü. Adamlar taa Amerikalardan bas bas bağıran raporlarla "Türkiye artık KÜÇÜK ÜLKE değil KÜRESEL GÜÇ ve MERKEZ ÜLKE" diye adeta anırıyor, bizim ezikler hala farkında bile değil. Uzay ajansı kurduk, "Aya gideceğiz" dedik "Ne işimiz var uzayda" diyecek kadar gerici ve yobaz bunlar. ABD yeni roket fırlattı Ay'a. Yeni enerji kaynaklarını araştıracak orada. Dünyanın geleceği uzayda. Bizim gerici muhalefet sahip olduğu belediyelerde caddelerde halka otobüs ittiriyor hala. Hiçbir vizyonları, kadroları, projeleri yok.

Yanan otobüsleri söndürmekle uğraşıyorlar.

O yüzden İstanbul Yeniden Muradına eriyor.

Murat Kurum hayırlı olsun. Uzaya gitmeyi hedef edinen kadrolarla, otobüs ittirenler hiç bir olur mu? "Cahil" dedikleri binlerce milliyetçi muhafazakar genç dünya silah sanayiine kafa tutuyor. Dünya bunu konuşuyor. Bizim ezikler "Körler sağırlar birbirini ağırlar" programlarında "Sağır işitmez uydurur" havasında, dünyanın övgüler yağdırdığı BÜYÜK ÜLKE'ye yalan ve iftiralarla saldırıyor. Bu gericilere rağmen Türkiye durdurulamayacak.

Uçak pistten havalandı artık.