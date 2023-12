BEKİR HAZAR

"İSRAİL, bir Amerikalının hayatına yada bir Amerikan dolarına değmez. Sadece İsrail değil buna Suudi Arabistan da dahil" diyordu adam. George Town Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyordu. Asıl vazifesi başkaydı. O bir Amerikan istihbaratı CIA'nın elemanıydı. El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i yakalamakla görevli birimin lideriydi. "Osama Bin Laden" diye kitap da yazdı. Eski CIA Şefi Michael Sheuer'den bahsediyorum. Bir kanala verdiği röportajda ilginç şeyler söylüyordu. "Biz Batı olarak, özellikle ABD olarak, zalim yönetimlere verdiğimiz desteğin bedelini ödüyoruz. Son 50 yılda Ortadoğu'da izlediğimiz stratejilerin tamamı zalim yöneticileri korumaya ve ayakta tutmaya, petrole erişimi güvence altına almaya ve İsrail'i korumaya yönelikti. Bu stratejiler şimdi çöküyor. Yapacağımız en akıllı şeyin geri çekilmek ve beklemek olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimizde kalan tek koz askeri müdahaledir. Bunun ise hiçbir zaman işe yaramadığı açıktır. Çünkü bu büyük bir NEFRETE sebep olur" İsrail'in 1 Amerikan dolarına bile değmeyeceğini belirten Eski CIA Şefi Michael Sheuer, DEAŞ Irak'ta güçlendiğinde "Sünniler Şiileri öldürüyor. Tam da istediğimiz buydu" diyordu. DEAŞ'ı Sünni bir örgüt olarak tanımlıyordu. Halbuki DEAŞ, ABD Başkanı Trump'ın "Biz kurduk" açıklamasıyla gerçek yerine oturmuş bir örgüttü. Ve dahası Sünni değil Suud kökenli Vehhabi bir örgüttü. Ancak Batı bu Osmanlı'yı yıkmak için kurulmuş sapkın mezhebi, "Ölene kadar öldür" sloganıyla sahaya sürmüştü.

Israrla tüm medyalarında "Sünni örgüt" diye yazarak Ortadoğu'da bir Şii-Sünni çatışması çıkararak, oturdukları yerden seyretme zevkini yaşamak istiyorlardı. Sünni dedikleri Vehabi DEAŞ şimdi İsrail'de Filistinlileri Mürted ilan edip, katli vacip olarak açıklayacak, İsrail'e hizmet edecek kadar açık ve şeffaftı.

CIA ajanı Michael Sucheuer "Batılı ülkeler Irak, Afganistan, Suriye gibi ülkelere asker göndermek istemiyor" diyordu bir tv röportajında. Doğru olanın bu ülkelerde iç savaş çıkarmak olduğunu belirtiyordu. Ona göre ne gerek vardı 1 dolar etmeyen ülkeler için para harcamaya. "Şu an en büyük umudumuz Şiilerle Sünnilerin kanları kuruyana kadar birbirleriyle savaşmalarını sağlamak" diye de ekliyordu. "Eğer batı müdahale ederse sonunda kaybedecek olan biz olacağız" diyerek altını çiziyor ve devam ediyordu;

"Şu an savaş halinde bulunan dünyada bizim yapmamız gereken şey İsrailliler ile Müslümanlar arasında, Müslümanlar ile başlarındaki yöneticiler arasında ve Şiilerle Sünniler arasında devam eden çatışmalarda Amerikalılar ve Batı ülkeleri için yapabileceğimizin en iyisini yapmaktır.

Neden onların çatışmalarına karışma gereği hissediyoruz. Onların birbirlerini öldürmelerine engel olmak için başvuracağımız kalıcı bir askeri müdahale dışında neredeyse hiçbir yaptırım gücümüz olmayacak..." Adam ne güzel içini dökmüş değil mi?

Açık açık son 50 yılda ABD ve Batı'nın Ortadoğu'da izlediği stratejilerin tamamını en net şekilde ifade ediyor. "Zalim yöneticileri korumaya ve ayakta tutmaya, petrole erişimi güvence altına almaya ve İsrail'i korumaya yönelikti bu strateji" diyor Amerikalı istihbarat uzmanı. Ancak finalde çok endişeli. Korkuyor. Bunu da açıkça "NEFRETE maruz kalacağız. Bu stratejiler şimdi çöküyor." diye itiraf ediyor.

Bugün Gazze'de çocuklar bebekler öldürülüyor. Bir İsrailli askerin videosu çıktı ortaya "Bebek bulamıyorum. Çünkü bebek kalmadı. Ben de 12 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdüm" diyor sırıtarak ve gururla. Michael'ın dediği gibi her zulüm, her insanlık dışı savaş suçu, bu katliama ortak olan Amerika'ya NEFRETİ katlayarak büyütüyor.

İsrail'de çok sayıda silah-bomba-füze deposu olduğu ortaya çıktı ABD'nin. Tamamı İsrail'in hizmetine verildi. Öldürecek bebek bulamamaktan yakınan İsrail askerlerine Washington'dan tonlarca bomba yardımı durmaksızın devam ediyor. Bu vahşetin suç ortaklığı, "Bedel ödeyeceğiz" ve "NEFRET büyüyecek" diyen Michael'ın deyimiyle ABD'nin Ortadoğu'daki tüm stratejilerini çökertecektir. Amerika'da tüm istihbarat raporları İsrail'in bu haliyle uzun süre yaşama şansı bulmayacak bir ülke olduğunu vurguluyordu. Tüm başkanların önüne de bu raporlar konuyordu. Buna rağmen bebek katilleriyle "Katliam ortağı" olmayı seçen bir ahmaklar ordusu ABD var ortada.

O bebeklerin ahı, zalimlerin sonu olacak.

"Ben zalimlerin hasmıyım" buyuran Yüce Allah bunun hesabını sadece ahirete bırakmayacağını buyuruyor. Dünyada da, öldürülecek bebek bulamayanların ve onlara ortaklık edenlerin cezası mutlaka verilecek.

Yüce Allah asla vaadinden dönmez.