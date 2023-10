BEKİR HAZAR

Bir görüntü var. İsrail Başbakanı Netenyahu kısa kollu tişörtüyle bir evde bir kadınla sohbet ediyor. Yanında da 5-6 yaşlarında bir çocuk var. Belli ki aile ortamı.

Netenyahu "Filistinlileri sürekli vurmak, acı çektirmek gerek. Her şeyin yok olup gideceğine inandırmak lazım. Korku ve dehşeti yaşatacaksın. Dünya bizim kendimizi savunduğumuzu söyleyecek. Ne yapabilirler ki? ABD'yi kolayca yönlendirebilirsin." diyordu. Bu aile ortamındaki görüntü sızdırılmıştı. Peki böyle bir görüntüye kim ulaşabilir? Ya CIA ya da MOSSAD.

Demek ki ikisinden biri sızdırdı. Tam da İsrail'e olan öfkenin dalga dalga büyüdüğü bir savaş ortamında hem de. MOSSAD sızdırmış olabilir mi? Evet. Çünkü daha düne kadar İsrail aylarca sokaktaydı. Yargı reformunu bahane ederek yüzbinler her gün sokaklara dökülüp Netenyahu'yu devirmeye çalışıyordu. İsrail'de her evde silah vardı.

Cumhurbaşkanları kameralar önüne çıkıp "İç savaşa doğru sürükleniyoruz." diyordu.

Durum o kadar ciddiydi. Halkda olduğu kadar, İsrail ordusunda ve istihbaratında da Netenyahu düşmanları vardı. Hatta orduyu ziyarete gittiğinde askerlerden biri "Ülkemizi mahvettin" diyerek üzerine yürüyordu.

Orada sadece askerler vardı. Ve o görüntü bile sızdırıldı daha dün.

Peki, Netenyahu'yu savaş suçlusu ilan edebilecek kadar ciddi bir delil teşkil eden o aile ortamı görüntüsünü CIA servis etmiş olabilir mi? Kesinlikle. Çünkü Netenyahu iktidarı boyunca, o görüntülerde söylediği gibi çantada keklik gördüğü ABD'yi hiç umursamadan gitti, Çin'le stratejik anlaşmalar yaptı. Washington "Çin benim en büyük düşmanım" diyor, savunma bütçesi tasarısında "2030'da onlarla girişeceğimiz muhtemel savaşta nelerle karşılaşabiliriz, araştırılsın" diyerek buna milyon dolarlar ayırıyordu. Defalarca uyarılmıştı İsrail ABD tarafından. "Ülkendeki Çinli şirketler ve binlerce Çinli çalışanını da kov. ABD'nin güvenliğini tehdit ediyorsun" denerek hem de. İsrail hiç tınlamadı. Bunun üzerine sokak olayları başladı. Yüzbinler "Netenyahu defol" diyerek günlerce yürüdü.

Dünya "Acaba İsrail baharı mı başlıyor" diye konuşurken, Tel Aviv'den ilginç açıklamalar geldi. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli "Sokakları ABD karıştırıyor. Protestoların ardında Washington var" dedi. Biden da CNN'e çıkıp sokaklara kulak verilmesini, Netenyahu hükümetinin yanlış yaptığını söyledi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris de kürsüde Biden gibi aynı suçlamayı yaptı Tel Aviv'e. İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin ise "Sokak olaylarının mimarı ABD'dir" diye bağırdı. Ancak en ilginci Netenyahu'nun oğlu Yair'den geliyordu. Netenyahu'nun oğlu "Hükümeti devirmeye yönelik sokak olaylarını ABD fonluyor. Milyon dolarlar yağdırıyor" diyordu. Demek ki babasından bir şeyler duymuştu. ABD, Çin'le iş tutan İsrail'de darbe yapmakla suçlanıyordu.

Netenyahu hükümeti sokakta devrilmek hatta ülkeyi iç savaşa sürüklemek üzereyken son savaş patladı. İsrail katliamlara başladı.

Çocukları ve kadınları öldürüyor, dünya halkları ayağa kalkıyordu. Tel-Aviv'in işi zordu. Köşeye sıkışmıştı. Böylesine daralmışlığın içine düşmüş İsrail'in yanına hemen ABD koştu. İsrail'i kucağına oturttu.

Tıpkı 2. Dünya savaşında İngilizlerin bombalanmasını izlediği gibi. Londra yerle bir oluncaya kadar seyretti. Ardından kurtarıcı olarak koşarak İngiltere'yi kucağa oturtup, süper güç ünvanını elinden aldı.

Tabii burada Amerikan yönetiminin büyük bir aptallığı vardı. Hala bunun farkında değiller. Çocukları ve kadınları öldürüp, Gazze'yi Hiroşima'dan daha beter eden savaş suçlusu bir ülkenin yanında yer aldılar. Biden koca Amerika'yı kepaze etti. Çocuk katillerini öpen bir Amerikan başkanı olarak tarihe geçti.

Çocuk çığlıklarından dolayı İsrail'e çığ gibi büyüyen öfkeye kendini siper edip, ortak olarak dangalaklık etti. Bundan sonra ABD'nin insan hakları vs. konularda yapacağı açıklamaları hiç kimse kale almayacak. Hatta "Ha S…r" diyecek yeryüzü. Sırf İsrail-Çin ilişkisini bitirmek uğuruna Amerikan nefretini kuruluş tarihinden bu yana en zirveye çıkaran bir Biden bunağı var ortada. Bundan sonra en sadık köpekleri bile ısıracak noktaya geldi onları. Netenyahu'nun bir itirafı vardı geçmişte; "Arap ülkelerinin iktidarlarından son derece memnunuz. Ancak halklarından son derece rahatsızız" diyordu. Biden, ABD'yi de bu halka içine soktu. Çocuk katillerinin hamiliğine soyunarak ABD'yi maskaraya çevirdi, dünya halklarının nefret oklarını Washington'a yöneltti. Obama bile hem Netenyahu hem de bunak Biden'ı "Ölenlerin çoğu çocuk. Gazze'ye yapılan saldırlar pahalıya patlayabilir" diye boşuna uyarmıyor. O yüzden 1780 çocuğu öldüren bir o kadar da kadını katledenlerle, onların yanında zulme ortak olanlar "Yok olacaklar" diyorum. İsrail'li gazeteci Lior Ben-Ami, Yediot Ahronot'ta "Torunuma" başlığı altında geleceğe mektup yazdı. "Selam torunum, nasılsın? İsrail halkı nasıl? İSRAİL DİYE BİR ŞEY VAR MI? Ben senin büyük büyükbabanım" diye boşuna başlamadı satırlarına!