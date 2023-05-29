“Önce Vatan” kazandı

YÜCE Türk Milleti bir kez daha demokrasi ve istikrar dedi. Doğru adamla yoluna devam edeceğini tüm dünyaya haykırdı. Sandıktan diktatör çıkmayacağını, bunu argüman edinenlerin zavallı olduğunu yeryüzüne ilan etti.

"Mavi Vatan, Karadeniz enerji rezervleri, Doğu Akdeniz benim. Bir gramını yabancı şirketlerle, Batı'nın akbabaları ile paylaşmam" dedi.

"Libya'da da, Azerbaycan Dağlık Karabağ'da da, Irak ve Suriye'de de işim var. İşimiz yok diyenler emekliye ayrılsın, mutfağında melemen yapsın, patates soğan doğrasın" çağrısı yaptı.

"İHA'lar, SİHA'lar, savaş uçakları, tankımız, topumuz, lazer ve elektromanyetik silahlarımız, denizaltılarımız, savaş gemilerimiz, arabamız Yerli ve Milli olsun. Yola devam.

Bunları yargılarım, dokunurum diyenler buharlaşsın" çağrısını işitmeyen kulaklara soktu. Dünyanın ilk insansız uçak gemisinin yeryüzünün tüm mavi sularında Türk'ün gücünü göstermesini istedi.

Balkankarda, Kafkaslarda, Ortadoğu'da, Asya'da Afrika'da tüm dünya halklarının beklediği liderle daha çok yapılacak işimizin olduğunu yeryüzüne ilan etti. Bir kez daha "Erdoğan gitmeli" diye anıran Batı'daki lobileri, küresel tetikçileri, onların Siyonist medyasını, eşşek sudan gelene kadar tokatladı.

Batı'dan afferim alan Türkiye değil, "Afferim koçum" diyecek güçteki Türkiye istediğini beyinlere nakşetti.

Muhalefete bağıra bağıra su taşıyan Amerikan uşakları FETÖcüleri, PKK'yı paçavra gibi çarpa çarpa, vura vura sandığa döktü.

Türkiye'deki Amerikan kanalını bir kez daha morarttı.

Küresel sömürgecilerin, akbabaların "Muhalefete oy verin" çağrılarını bir kez daha suratlarında patlattı.

"Bu ülke ile kumar oynanmaz" deyip kumar masasını darmadağın etti.

"Ayasofya Fatih Sultan Mehmet Han'ın tıpkı bu topraklar gibi bana emaneti. Müzeciler, siyaset müzesinin tozlu raflarına" diye çığlık attı.

Oy uğuruna akşam yatağına laik girip, sabah yatağından mücahid kalkanlara, öğle vakti özerklikten bahsedip PKK'nın siyasi kanadı HDP'yle zafer işaretleri yapanlara, ikindiden sonra liberal, gün batınca solcu, yatsıdan sonra mevsimlik milliyetçi takılanlara "Yemezler" dedi.

Yeryüzünün en büyük ilkeli duruş dersini verdi.

İlk turda "Muhalefete destek verip Erdoğan'ı indireceğiz" diyen Amerikan Başkanı Joe Biden'ın basurunu azdırmıştı. İkinci turda ise o basuru fena halde patlattı.

Londra tefecilerine, IMF'e ve onun Türkiye'yi yönetmeye hazırlanan memurlarına, Amerikalı danışmanlara, Jeremy Rifkinlere, Türk uzay araştırmalarına göz diken CIA çalışanı Amerikan şirketlerine "Çakallar başka kapıya" diyerek sopayı indirdi.

"Mültecileri döve, söve" zorla dışarı atacağını vaad eden muhalefete insanlık dersi verdi. "Onurlu ve gönüllü, insanca dönüş" dedi.

Muhalefetin "Herkesi kucaklayacağız" derken depremzedeleri sırf oy vermediler diye sokağa atmasına "Dur" dedi. "Sizin kucaklama söyleminiz de yalan" diyerek yüzlerine çarptı.

Bir algı balonunu daha söndürdü.

"Bana mutfaktan eşine seslenen değil, balkondan dünyaya seslenen adam lazım" dedi.

Dünyanın konuştuğu, alabilmek için sıraya girip birbirini ezdiği SİHA'larımıza oyuncak diyenlere "Siz maket muhalefetsiniz" diye haykırdı. Kurgulanmış Amerikan maketi muhalefet kaybetti, Yerli ve Milli iktidar kazandı.

Türkiye'yi yönetecek gerçek liderin sosyal medyadaki azgın azınlıktan, Babalamabala'dan değil, sandıktan çıkacağını maket muhalefete öğretti. Liderlerini tasfiye sürecine soktu.

Sonuç olarak ADAM yendi de yendi… Yendi de yendi. 7'li masadan medet uman Batı'nın 7 düvelini sandığa gömüp, çiviledi.

Türkiye "Ecdad bu toprakları canıyla kanıyla aldı. Böldürtmeyiz" sloganını dünyanın alnına yazdı. "Zulüm 1453'te başladı.

Önce soğan" diyenlere, "Önce Vatan" dedi. Ülkesine sahip çıktı. Fatih'in İstanbul'u fethettiği, çağ açıp çağ kapattığı günde Türkiye Yüzyılı'nın startını verdi.

Bu Milletin sırtı asla yere gelmez. 29 Mayıs kutlu olsun.