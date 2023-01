Zavallılar!

SOSYAL medya bugün ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden bir silah haline geldi. Twitter ile dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca insanları sokaklara döktüler.

Binlerce insanın ölümüne, yüz binlercesinin yaralanmasaına yol açtılar. Yalan iddialar ile ortalığı kasıp kavurdular, yönetimleri devirdiler. Bu operasyona bir de "Bahar" adını takarak güzelleme yaptılar. Arap ülkelerinde sosyal medya ile sokak darbesi yapmak istiyorlarsa adına "Arap Baharı" dediler.

Ukrayna'da Rus yanlısı yönetimi devirmek istiyorlarsa buna "Turuncu Bahar" adını taktılar. Milyonlarca insanı fena halde yediler, CIA'nın kullanışlı elemanı haline getirip, isyan bayrağı açtırdılar. Gezi olaylarında bile twitter'dan atılan "Helikopterler ateş açtı, çok sayıda ölü var" şeklindeki tweetler boşuna değildi. Binlerce zavallının bu yalanın peşinde koşacağını biliyordu kullanıcı.

Son dört-beş senedir sosyal medyada fişlendiğimi biliyordum. Twitter'da takipçi sayım 123 binde kilitlenmiş, asla yukarı çıkmıyordu. Yaprak kımıldamıyor, tek takipçi gelmiyor, sürekli eksilme oluyordu azar azar.

Twitter'da paylaştığım günlük yazılarıma erişim de her geçen gün azalıyordu. Bunu normal karşılıyordu. CIA ve FBI'ın FETÖ'den Amerika'ya kaçan hain subayları Pentagon'a, sivil FETÖ'cüleri de Facebook, twitter gibi mecralarda istihdam ettiğini biliyordum.

Ülkesine düşman olan her ilticacıya kucak açarak sosyal medyada işe yerleştirdiler. İşin başında CIA ve FBI vardı. FETÖ'nün sıradan bir basketbolcu elemanı bile, CIA tarafından alınıp Papa'nın huzuruna çıkarılarak parlatılıyordu. Papa'dan "Erdoğan indirilsin" diye dua istetiliyordu. Twitter'dan ülkesine saldıran bir haindi. İşin ilginç yanı bu hain önceki güm bir programda "Beni ve çok sayıda arkadaşımı FBI koruyor" diye gururla itirafta bulunuyordu.

Elon Musk'ın yakın bir zamanda twitter'ı satın almasıyla, bu mecrada oynanan oyunlar da bir bir deşifre olmaya başladı. Elon Musk açık açık, CIA tarafından twitter'a müdahale yapıldığını, para akıtıldığını, yeryüzünde çok sayıda kullanıcının fişlenerek erişim engeline tabi tutulduğunu açıkladı. Nitekim Elon Musk'un twitter'ı satın almasından sonra başlattığı temizlik operasyonları sonucunda fişlenenler arasında olduğuma kesin kanaat getirdim. Zira son birkaç ayda takipçi sayım hızla artmaya başladı. Attığım tweetlere erişim oranı ve okunma rakamları da ikiye üçe katlanmaya başladı.

Eski yönetiminin kurum içi yazışmalarını bir grup gazeteciyle paylaşarak ifşa eden Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, ABD makamlarının Twitter'dan 250 bin hesabın kapatılmasını istediğini açıkladı. ABD makamlarının ise Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı, ABD Adalet Bakanlığı, CIA, FBI olduğu ortaya çıktı. 250 bin hesabın sadece Amerikalı olmadığı 49 ülkede fişlenen isimler olduğuna dikkat çekildi.

Sosyal medya şirketlerinde ajanların çalıştığı da rakamlarla ifşa oldu:

Twittter'da 15 FBI ajanı, 6 CIA ajanı 14 NSA ajanı (Askeri istihbarat) ve 6 DHA ajanının görev yaptığı son dönemde resmen açıklandı.

Facebook'ta ise 17 CIA ajanı, 37 FBI ajanı, 23 NSA ajanı ve 38 DHA ajanının istidam edildiği belirtildi. Tabii bu ajanların altta kurdukları ülke masalarında FETÖCÜ'ler gibi kaç hainin çalıştırdığı ise henüz bilinmiyor.

Amerikan istihbarat teşkilatları bir ülkeye twitter veya facebook üzerinden operasyon çekmek istediğinde adeta koridorlarda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Mesela Rusya veya Türkiye'yi sosyal medya üzerinden aleyhte bir kampanya ile suçlayacaklar önce devletin üst kademesi devreye giriyor.

Direnme görülürse, bu defa devreye CIA ve FBI gibi birimler sokuluyor. Her ne kadar Facebook, Google ve Twitter yönetimleri, Amerikan Küresel Etkileşim Merkezi GEC'in ithamlarını yaymak istemese de FBI'ın baskıları sonucunda geri adım atılıyor. Ve SIGNAL adı verilen platformdaki görüşmelere GEC de dahil ediliyor. Tüm bunlar yeni Patron Elon Musk tarafından belgeleriyle ortalığa döküldü.

Amerikan Küresel Etkileşim Merkezi GEC, sosyal medya platformlarında açılan tartışma odalarına dahi müdahil oluyor. İlk başta dinleyici modunda katıldığı odada zamanla Twitter ve diğer sosyal medya platformları üzerine hakimiyet kurup, bazı içeriklerin düzenlenmesine, üstelik bu suçlamaların yayılmasına aracı oluyor. Elon Musk belgelerle böyle diyor. Sosyal medya yalanlarının nasıl hızla yayıldığı, milyonlarca insanın nasıl dolmuşa getirildiğine belgelerle tanık oluyoruz.

Aramızda çok sayıda CIA kontrolünde kendi devletine saldıran sosyal medyası zavallısı dolanıyor! İşin özeti Elon Musk şunu demek istiyor: "Birçok ülkede Twitter yalanlarıyla binlerce insan vatanını kurtardığını zannederken, CIA aşkına öldü."