Maşallah

UÇAK yaptılar, bizi de ortak ettiler ama vermediler. Amerika'nın F'5'lerinden bahsediyorum. Bu karar Türkiye için bir milat oldu. Sen misin ambargo uygulayan, Türkiye tarihi bir kararla Yerli ve Milli Savunma Sanayii'nin kapısını sonuna kadar açtı. Kendi savaş uçağını yapacak hale gelirken, ABD'nin F-35'ine de bela üzerine bela yağdı.

Leblebi gibi düşmeye başladı F-35'ler.

ABD ve İsrail Temmuz ayından beri fırlatma sistemlerindeki arıza nedeniyle F-35'lerin bütün eğitim uçuşlarını durdurdu.

Yoğun bakıma ve incelemeye aldılar deliler gibi. 15 Aralık'ta "Tamam hallettik galiba" diyerek Teksas eyaletinde bir F-35'i hangardan çıkarıp test uçuşu için havalandırdılar. Ancak bu uçak da düştü.

Tabii iş bununla bitmedi. Güney Kore'de F-35 skandalı patladı. Satır aralarında kaybolan bu haberde Güney Korel askerler "Ülkemizin savunması, ABD'nin yüksek komutası altına girdi. Onlar izin vermeden kuş bile uçuramayız. Çünkü aldığımız F-35'ler, ABD'den şifre gelirse kalkabiliyor. Şifreyi vermezse hepsi uyuyan güzeller olarak hangarlarda yatacak" diyorlardı.

Hergün eğitim yapıyorlardı F-35'lerle.

Her uçuş için de "Alo Pentagon… Şifre ne" diyerek kıvranıyorlardı. Tek şifre de yetmiyordu. Eğer iki şifrenin ikisi de gelmezse uçaklar yerinden kıpırdamıyordu.

Onlar da dertliydi ayrıca bu uçaklardaki düşme sevdasından. Ocak 2022'nin başında bir F-35 havadayken iniş takımlarında arıza olunca paniğe kapıldılar.

Tüm F-35'leri hangarlara hapsedip, uçma yasağı koydular. Onlar da hızla yoğun bakıma alıp, inceleme başlattılar. Bu nasıl işti? Tüm elektronik sistemleri havadayken kilitlenmiş ve İiniş takımı çalışmıyordu. Pilot karnının üzerine indiriyordu uçağı. Böyle durumda pilotun kendisini fırlatıp, uçağı feda etmesi gerekiyordu. Koreli pilot canı pahasına bu Amerikan tabutunu indirmek için ölümü gözüne almıştı. Hangi ülke F-35 alsa mutlaka bir arıza çıkıyor, uçaklar düşüyordu. ABD'nin bir F-35'i de Güney Çin denizinde düşüyordu. Washington onu Çin ve Rusya kapıp inceleyecek diye paniğe kapılıyor, enkazı dahi kurtarmak için operasyonlar düzenliyordu. İngilizlerin de yepyeni bir F-35'i Akdeniz'de kayıplara karışmıştı. Onlar da dertliydi. Hatta bir gün İngiliz pilotlardan biri F-35'i çalıştırmak istemiş ancak yanlış şifre girince kilitlenmişti. Amerika'yı arayıp "Alo, ya yeni şifre lazım. Rica etsek verebilir misiniz?" diyerek uçağı kaldırabilmişlerdi.

ABD ayrıca bu uçaklara yüklediği yazılımlarla, hangi ülke kullanırsa kullansın istediği anda havadayken dahi sistemlerine erişip, nereye gittiğini, neler yaptığını kolaylıkla takip ediyordu. Daha korkuncu ise Pentagon'dan bir düğmeye basarak binlerce kilometre ötede başka bir ülkeye ait F-35'in motorunu durdurup, düşürebiliyordu.

Elindeki 109 Eurofighter savaş uçağından sadece 42'sinin kullanabilen, 89 Tornado savaş jetlerinden sadece 38'ini çalıştırabilen Almanya da çözüm arıyordu.

Hava kuvvetleri iflasın eşiğindeydi. ABD'ye 35 adet F-35 siparişi verdiler. Ancak şimdi kara kara düşünüyorlar. ABD'den her uçuşta şifre almak zorundalar. Kime karşı kullanacaklar bu uçakları? Bunu da Pentagon'a sormak zorundalar. Yoksa hepsi saniyede bir tıkla düşürülür. Bu manzara ABD'den savaş uçağı alan tüm ülkeleri Washington'a bağımlı hale getiriyor.

Sadece İsrail ordusuna izin verdiler. Tel Aviv, aldığı F-35'lere kendi yazılımlarını yükleyerek bağımsızlığını ilan eden tek ülke oldu. Ancak onların da derdi büyük. Sık sık yaşanan arızlara nedeniyle İsrail büyük paniğe kapıldı. Elinde bulunan 33 F-35 savaş uçağına şimdilik uçuş yasağı koyarak hangarlara çekti. "İnceleme yapıyoruz. Risk var" diye açıklamalar yaptılar.

Dünya böyle F-35 gözyaşlarına boğulurken TUSAŞ'tan bir haber geldi dün. Milli muharip uçağımızın montajı tamamlanarak inişi takımları üzerine alınmış. Motoru da takılmış. Maşallah Maşallah… Tayfun füzemizde de 561 kilometreyi denemiştik. Ondan da bir haber geldi dün. "Yakında 1000 kilometreyi görürsek şaşırmayın" diyor üretimi yapan kahramanlar. 3000 km menzile doğru gidiyoruz. Oh oh ona da Maşallah… Yerli ve Milli silahlarımızla tüm ihtiyaçlarımızı, en son teknolojilerle karşılamaya doğru hızla gidiyoruz.

Bir F-35 ambargosu bizi şaha kaldırdı.

Şimdi yazılımlar da şifreler de bize ait.

Ve dünya bizden Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılımlarla yapılan silahları almak için sırada. Pentagon'dan alanların balıkları vurma ihtimali yüksek.

Bizimle yürüyenler kervanına daha çok gelen olacak. Bambaşka günler bizi bekliyor. Maşallah Maşallah…