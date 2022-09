Zombi dünya dönemi

2023'E girerken dünya kaosun eşiğinde… İran karıştı. Kıyafetinden dolayı gözaltına alınan ve karakoldan ölü çıkan genç kız yüzünden ülkenin Batı kentlerinde ayaklanma başladı, şu ana kadar 9 kişi öldü, binlerce kişi tutuklandı.

Lübnan'da para çekemeyen hesap sahipleri artık bankaları kurşunlamaya başladı. Eline silahı alan bankaya dalıyor, veznedarlara doğrultup "Ya paramı ya canını" diyerek zorla hesap kapatıyor.

Bankalar can güvenliği nedeniyle süresiz kapatıldı.

Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilince binlerce kişi ülkeden kaçmak için sınırlara hücum etti. Rusya'dan İstanbul'a uçak biletleri tükendi. Sokaklarda protestolar büyüyor, binden fazla kişi gözaltına alındı.

ABD'yi garip hareketler yapan bunamış bir başkan yönetiyor. Eski başkan Trump'ın evine FBI baskın düzenlemişti.

Şimdi de çocuklarına "Net varlıklarını milyarlarca dolar şişirmişler" suçlamasıyla dava açıldı. Trump "Beni başkan adayı olarak seçimlere sokmamak için operasyon çekiyorlar. Eğer başarılı olurlarsa milyonları tutamam, sokağa dökülürler. ABD karışır" diyor. Küresel sermayenin yayın organı The Economist son sayısında "ABD bölünebilir" diye manşet attı. Hatta her eyalette krize yol açabilecek konularda kanunların farklı olmasından dolayı yer değiştirmelerin ve bölünmenin başladığını duyurdu.

İklim değişiklikleri, afetler, virüsler, savaşlar derken şimdi de kuraklık zirveye çıktı. Avrupa son 200 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. Tarım, ulaşım ve enerji üretimi büyük darbe yedi. Dünyanın fabrikası Çin de son 60 yılın en şiddetli kuraklığı ile karşı karşıya. Göller çekildi, nehirler kurudu, elektrik tüketimi zirve yaptı. Şanghay'da gökdelenlerin ışıklandırması söndürüldü.

Ülke ekonomisini zora sokacak düşüncesiyle Pekin bulut tohumlamaya başladı. Afrika'da son 10 yılda kuraklık görülen alanlar üç katına çıktı. 22 milyon kişi kıtlıkla karşı karşıya. Son 10 yıldaki seller de 10 katına çıktı.

ABD'de durum daha vahim. Batı kıyıları son 1200 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. Nehirler kuruyor, 113 milyon yıllık dinazor ayak izleri gün yüzüne çıkıyor.

Avrupa'da AB'ye karşı olan ve parçalanmayı tetikleyecek ırkçı partilerin yükselişi hızlandı. Seçimlere hazırlanan İtalya'da "Yaşasın Hitler" tweetleri atanları bünyesinde barındıran aşırı sağcı partinin iktidara gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Enerji krizi ile sarsılan Avrupa'da birliğin lideri Almanya'da tüp kuyrukları başladı. Binlerce fabrika kapatılmaya doğru gidiyor. 5 milyon kişinin sadece Almanya'da işsiz kalması bekleniyor. Enerji fiyatlarının 10 katına çıktığı Avrupa'da kış mevsiminin başlamasıyla birlikte, rakamın ikiye katlanacağını, vanaları kapatan Rusya duyurdu. "Bize ambargolarla saldıranlar batacaklar" diye haykırıyorlar.

Rusya'da Devlet Başkanı Putin ilk kez "Tüm silahları kullanma" durumundan bahsetti. "Nükleer silah tehdidi" ilk kez yüksek sesle dillendirilince dünya ayağa kalktı. Askeri ve siyasi uzmanlar "Bu tehdit mutlaka ciddiye alınmalı" diye bas bas bağırıyor. Avrupa ve ABD Rusya'ya daha şiddetli ambargolara hazırlanıyor.

Kavga hayal edemeyeceğiniz kadar büyüyor. "Kıyamet kapıda mı?" sorusu artık ciddi şekilde tartışılıyor. Rusya güdümündeki Sırbistan'ın devlet başkanı tarih verdi. İki ay içinde yeni savaşların başlayacağını duyurdu. Balkanlar barut fıçısı. Rusya'nın savaşı Avrupa'ya ihraç etme girişimleri sürüyor. Asya-pasifikte eller tetikte, gerilim had safhada.

Doktor Kıyamet ve krizleri bilen adam olarak tanınan ünlü ekonomist Rubini küresel ekonomide 2022 yılı sonunda kötü ve uzun süreli resesyon beklediğini söylüyor. Şirketleri ve hükümetleri faiz oranlarının artışına ve borç servis maliyetlerine bakmaya çağırıyor. "Pek çok zombi kuruluş, zombi hane halkı, şirket, banka ve zombi ülkeler ölecekler.

Böylece biz kimin çıplak yüzdüğünü göreceğiz" diye nara atıyor.

Evet zombi dünyaya hazır mısınız?

Yeryüzü hem askeri, hem siyasi, hem ekonomik olarak büyük paniği yaşıyor.

2023'e girerken biz ne yapacağız?

Hiçbir vizyonu, projesi, bu ülkeye tek çivisi olmayanlarla, tarihine sövenlerle, devletine, yapılan her projeye, savunma sanayiimize dahi saldıranlarla mı yan yana gelip yürüyeceğiz? Zombi mi takılacağız? Karar sizin!