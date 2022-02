Çare Zelenski

MİLLET ittifakındaki büyük kriz beni de fena halde gerdi. Çünkü sorunun hacmi, öyle böyle değil, fena… Savaş çıkaracak cinsten.

Düşünsenize… Bir araya gelecekler ve masada buluşacaklar… Kim hangi sandalyeye oturacak? Orta sandalye en önemli olanı… Ona oturanın havası büyük olacak. "Ben bu masanın patronuyum, lideriyim" demese de toplumda öyle algılanacak. Kenarda kalanın kamuoyunda ezik algısı taşıma ihtimali var.

E bu da kenara itilmişlere ayıp olur. Çık çıkabilirsen işin içinden. CHP'den "Alfabetik sıraya göre oturalım" teklifi geldi. Bu muazzam öneri üzerine biraz nefes alındı.. Hadi gelin bu müthiş proje üzerine birlikte kafa patlatalım.

Tabii önce partilerin baş harflerini ortaya koymamız lazım. CHP'nin C'si, HDP'nin H'si, İyi Parti'nin İ'si, Saadet'in S'si, Deva'nın D'si, Gelecek Partisi'nin G'si…

Ortaya C, H, İ, S, D ve G harfleri çıkıyor.

Alfabetik sıraya göre masadaki sandalyelere yerleştirecek olursak… En başta C, yanında D, onun yanında G, sonra H, ardından İ ve en sonda S yer alıyor. Bu manzaraya göre D'nin sahibi Deva Partisi lideri Ali Babacan ile H'nin eşbaşkanı Pervin Buldan masanın tam ortasına denk geliyor. Yani masanın "Patronu ve lideri" havasıyla, algısı onlara kalacak. C'nin sahibi Kemal Bey maalesef masanın en ucuna itilmiş olacak. Ondan sonra gelen G yani Gelecek partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun bile sandalye yeri Kemal Bey'den daha iyi olacak. Masada en zor görüntü ve en büyük sıkıntı İYİ Parti lideri Meral Hanımda… Bir Türkçü olarak, Kürtçü ve PKK'ya toz kondurmayan Pervin Buldan'ın yanında yer alacak. Onu ter basacak. Sıkıntıya bakar mısınız şimdi? Algı çalışmasında büyük başarı sahibi bir ittifak bunu Millete nasıl izah edecek?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da maalesef ki, Kemal bey gibi masanın diğer en ucunda olacak. Masanın her bir ucunda itilmiş-kakılmış algısı oluşacak onlar için.

Bu tablo çok kötü, büyük hatta devasa bir sorun… Çünkü biliyorsunuz bu ittifakta pek proje kafası yok. Millete ne yapacaklarını anlatmıyorlar. Bir tek CHP'nin hakkını yemeyelim. Mesela iktidara gelirsek elektriği bedava vereceğiz dediler. Büyük proje.

Ama iktidar da "Sende o kadar belediye var, hadi ver oralarda elektriği bedava.

Mesela İzmir'den başla" diyor ama Kemal Bey imkanı varken bunu neden yapmıyor anlamıyorum. Malum Millet İttifakı projeler yerine Ajanslarla anlaşarak reklam çalışmaları, algı oluşturma gibi metodlara dayanarak yürüyor. Örneğin Kemal Bey bir otel odasında çektiği görüntülerle fakir edebiyatı yapmıştı.

Geceliği 100 bin lira olan otel odasında algı oluşturmak müthiş bir fikir. Hatta sandalye düzeni sorun olan ittifak toplantısını da bu odada yapabilirler. 100 bin liralık oda bu Millet tarafından çok beğenildi. 6 kişilik uzun masa yoksa, o otel odası garibansa Kemal Bey evinden getirebilir. Hatta kampanya bile yapıp "Masa sandalye bağışı" toplayabilirler. Eminim bu Millet bu büyük sorunu çözer. Ceplerinde bu fikir de dursun bir kenarda. Lazım olur.

Dönelim tekrar masa krizine… Bir fikrim daha var. Mesela Abdullah Gül de çağrılırsa o masaya biraz rahatlama olur. Çünkü Abdullah Bey'in partisi olmadığı için mecburen adının baş harfi "A" baz alınacak. Böylece A'nın alfabetik sıra gereği masanın en başında oturması gerektiğinden Kemal Bey'in en kenarda kalma ihtimali otomatikman ortadan kalkacak. Böylece Kemal Bey ve ajansı da rahat nefes alacak.

Tabii burada Saadet en kötü durumda kalan olacak. Masanın diğer ucundan onları da kurtarmak lazım… Ekrem İmamoğlu ile yemek yiyen İngiliz elçi Dominick ve ziyaret eden Amerikan elçisi Jeffry de çağrılsa bu toplantıya durumu kurtarmıyor. Çünkü birinin baş harfi D, diğerinin J… Bize Saadetin S'sinden sonra gelen bir harf lazım. Onu bulalım ki Saadet lideri Temel Bey masanın en kenarında kalmaktan kurtulsun. Acaba Fazıl Say da mı masada olsa. Hem yemek arasında piyano çalar. Hem de Fazıl'ın tam ortasında Z var. Bu "Z" olağanüstü şartlar gereği kabul edilerek, Fazıl masanın en sonuna oturtulabilir.

Aslında bu büyük soruna devletin de el atması lazım. Başkan Erdoğan Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı durdurmak için Zelinsky ve Putin ile görüşüyor. Boş işler bunlar. Zamanını Türkiye'deki masa oturma düzeni savaşına ayırması lazım. Putin'in P'si, Saadet'in S'sinden önce geliyor. Putin olmaz ama en azından Ukrayna'ya gitmişken, oranın lideri Zelenski'yi getirse bu Millet ittifakı masasına, "Z" bulunmuş olur. Fazıl'a da gerek kalmaz!