NİCHOLAS’IN MÖSYÖLERİ

Berlin'in, Paris'in, Brüksel'in şık kaldırımlarının altında Afrikalıların canı, kanı, emeği ve alın teri vardır. Bu sözler Başkan Erdoğan'a aitti.

Uluslarası Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde akademisyenlik yapan ünlü ekonomist Howard Nicholas'ın bir konferanstaki sözleri, Başkan Erdoğan'ın ne demek istediğini en güzel şekilde anlatıyordu. Bakın ne diyordu Howard Nicholas; "Afrika, gelişmiş ülkelerin refahı için temel gerekliliktir. Onları fakir tutmak için herşeyi yapacağız.

Batı'nın refahı için bu hayati önem taşıyor. Afrika'nın yoksullaştırılmasına, sudan ucuz hammadelerine ihtiyacımız var. Eğer Afrika farklı birşey yapsa sizi temin ederim Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki herkesin hayat standardı düşer. Büyük bedel öderiz. Kaynaklarını kullanıyoruz. Onlara birşey kalmıyor. Batı, Afrika'nın fakirlikten kurtulmasına asla müsaade etmez.

Üniversitelerde, akademik kurumlarda biz de bu olayın suç ortağıyız. Çünkü Batılı akademisyenlerin işi Afrika'yı yaptığı işin doğru olduğuna inandırmak." Evet Paris, Brüksel, Berlin, Washington, Londra ve daha nice Batı başkentinin kaldırımlarında Afrikalıların emeği, canı ve kanı vardı. Türkiye'nin de 2000'li yılların başlarına kadar Afrika'dan bir farkı yoktu. Geçmişte bu ülkede Sanayi bakanlığı yapanlar ekrana çıkıp "Gübre fabrikasını kurmaya kalktım, ABD elçisi gelip vazgeçmemi istedi.

Karşılığında Başbakan'ı devirip yerine beni geçirmeyi vaad etti" diye ekliyordu. Gübre fabrikasına bile izin vermeyen Batı'nın bizi 30 yıl türbanla uğraştırıp, iliklerimize kadar sömürdüğü günlerden geçtik.

Batının refahı için yapılan ve bizi 50 yıl geriye götüren darbelerle boğuştuk.İçimizdeki Batı yanlısı siyasiler, akademisyenler hep Nicholasların ülkesine çalıştı.

Onların refahı için Türkiye'de kavga çıkardı, bir çivi çakılmaya kalksa ortlığı birbirine kattı. Bu ülkeye yapılacak her projeye karşı çıktı. Bugün de Batıcı yerli Mösyölerimiz yerinde durmuyor.

Her projeye karşı çıkıyor, fakir kalmamızı istiyorlar. Kanal istanbul'u yapmaya kalkıyorsun, çığlık atıyorlar. "Yahu ülkeye yılda 8 milyar dolar, 100 yılda 800 milyar dolar gemi geçiş parası girecek" diyorsun.

Kafalarını duvarlara vurarak karşı çıkıyorlar. Köprü, tünel,tüp geçit, hızlı tren, havaalanı yapmamızı, İHA-SİHA, uçak gemisi, silah, aklınıza ne gelirse üretmemizi istemiyorlar. Batı'nın kucağına düşeceğiz. Herşeyi onlardan alacağız. Nicholasların refahı için kendimizi yırtacağız. Bunu istiyorlar. Memleketine Afrika muamelesi yapan bu zavallılara rağmen son yıllarda aldık başımızı gidiyoruz. Onun için ABD ve AB çıldırıyor. Onun için İngiliz ajansı Reuters 4 gün önce "ABD Başkanı Biden'ın işi zor.

Çünkü Erdoğan önce Türkiye diyor" şeklindeki analizini tüm dünyaya geçiyor. Onun için Afrika'yı en çok sömürenlerden Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkesindeki tv kanalında "Türkiye'yi nasıl durduracağız" konulu programa çıkıp birşeyler geveliyor. "Durdurmalıyız" diye ağlıyor. Bu yüzden bizim herşeyi Batı'dan bekleyen ittihatçı kafalar da, bu ülkenin refahı için çırpınanlar, "Önce Türkiye" diyenler hakkında, tıpkı Batılılar gibi "İndirmek"ten bahsediyor.

Onlara rağmen hayata geçirilen her proje kafalarına Nicholas kadar taş düşürüyor!