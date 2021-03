Cızırtı

ALMANYA'DAN misafirlerim geldi dün.

Pandemi dönemini konuştuk.

Almanya'da ekonomik anlamda geriye giden tabloyu anlattılar. Her yerde peşpeşe iflasların başladığını söylediler.

Amerika'da da bir anket yapıldı. Sonuçlar açıklandı.

Ülkenin yarısı pandemi döneminde gelir kaybına uğramış durumda. Her dört aileden birinde mutlaka bir kişi işini kaybetti. Yüzde 44 geçim sıkıntısı çektiklerini açıkladı. Sadece Şubat ayının son haftasında 745 bin kişi işsizlik yardımı için başvuruda bulundu. Küçük ölçekli şirketler sürekli geriye gidiyor. Her 10 kişiden biri geçtiğimiz ay konut ödemesini yapamadı.

Amerika'nın yüzde 10'u kredi kartı borcunu ödeyemedi. Her dört kişiden biri geçtiğimiz ay faturalarını ödeyemediğini açıkladı. Latinler'in yüzde 38'i, siyahların yüzde 29'u, beyazların yüzde 21'i ailelerinden bir kişinin işten atıldığını açıkladı. 30 yaşın altındaki Amerikalılar'ın yüzde 40'ı 2020 yılının Mart ayına göre gelirlerinin daha düşük olduğunu belirtiyor. Yaklaşık dörtte biri de işlerinden ayrıldığını söyledi. Bahsettiğimiz ülke Burkina Faso değil, dünyada "Süper Güç" diye tanımlanan Amerika... Avrupa'da da geriye gitmeyen ülke yok. Pandemi tüm dünyayı ekonomik olarak fena vurdu... Peki bütün bunları niye yazıyorum. Bizim muhalefet "Batıyoruz, öldük, bittik" diye bağırarak dünyayı sarsan virüs krizi üzerinden oy devşirmeye çalışıyor. Halbuki ülke tüm dünyanın yaşadığı bir felaketin dışında değil. Bu felaketin getirdiği kısıtlamalarla tabii ki bundan etkilenenler olacak.

Ancak bu ülke batmıyor, batmaz. Bir felaketi ve bunun getirdiği bazı sonuçları oy devşirmeye dönüştürmek siyasi ahlaka sığmaz. Ve daha da ötesi tüm ülkeler geriye giderken, bir felaket ortamında bile Çin ile birlikte büyüyen yegane ülke Türkiye. Üçüncüsü yok. Bu felaket çemberinde ihracat rekorları kıran da biziz. Nitekim dün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye'nin 2020 yılında büyüme kaydeden ender ülkeler arasında yer aldığını tüm dünyaya ilan etti. OECD rakamlarına göre Türkiye 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdü. Bitti mi?

Hayır... OECD Türkiye'nin 2021'deki büyüme tahminini yükselterek, yüzde 3,6'dan yüzde 5,9'a çekti. OECD, 2022'deki büyümenin ise yüzde 3 oranında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. E hani batıyorduk, batmıştık. Bizim muhalefetin başına OECD kadar taş mı düşmesi gerekiyor. Bakın OECD o raporunda bas bas bağıryor. "2021 büyüme rakamları sıralamasında Fransa, İspanya, İngiltere, Endonezya ve Kanada dahil birçok ülke Türkiye'nin gerisinde kalacak" diye....

Dünyada ekonomileri en iyi bilenler Türkiye büyüyor diyor, bizim içimizdeki Jüpiterliler duymuyor, görmüyor...

Antenleri kırık bunların.

Onun için cızırtı yapıyorlar.

Normal!