Muhalefete darbe

BBC'deki başlık dün beni güldürdü. Ona biraz sonra geleceğiz. Önce ABD'deki seçimlere Türkiye açısından bakalım. Biden seçildi diye içimizde "Hurra" çekenler var.

Bundan medet uman, "Oh oh çok iyi oldu" diye avuç ovuşturan bizim Amerikalılardan bahsediyorum. "Biden Başkan oldu, Erdoğan gidecek" diye evinde gözyaşı dökenler bile varsa buna da şaşırmam. Ancak kazın ayağı hiç de bekledikleri gibi değil.

Öncelikle şunu hatırlamakta fayda var. Zaten Biden, Erdoğan'ı devirmek için elinden geleni yaptı. Nasıl mı? Hadi dönelim 15 Temmuz darbe girişimine... O gün darbe teşebbüsü akşam saatlerinde olduğunda ABD'de durum başkaydı. Obama Başkan ve Biden da yardımcısıydı. Yatakta uyumuyorlardı. O an ABD'de gündüz ve iş saatiydi. Beyaz Saray'da oturmuşlar kurguladıkları darbe girişimini seyrediyorlardı. FETÖ uçaklarla insanları Boğaz Köprüsü'nde vururken, onlar oval ofiste "Yesss" diye bağırıyorlardı. O yüzden darbe girişimi ters tepmeye başlayana kadar gıklarını çıkarmadılar. Kazanacaklarından emindiler. CIA'ya HİZMETÇİ elemanları FETÖ, Ankara'yı Washington'a bağlayacaktı.

"Oh oh ne güzel" idi durumlar. Ancak ibre darbecilerin aleyhine dönünce utanmadan çıkıp 'Demokrasi'den bahsettiler, işledikleri utanç eylemi ve düştükleri YÜZSÜZ durumdan sıyırmaya çalıştılar. Yani işin özeti Biden, zaten geçmişte bu ülkeye yapacağının en ağırını Obama ile denemiş ve rezil olmuştu. Daha öte yapacağı bir şey kalmamıştı. Bu nedenle seçim öncesi kamera karşısında "Erdoğan'ı devirmek için sandık yoluna başvuracağız.

Muhalefeti destekleyeceğiz" diyordu.

Bu açıklama da bizim için yeni değildi.

Zaten sonuna kadar desteklemişler, körfez savaşında Amerikan askerlerine tezkere için "Hayır" diyen Deniz Baykal'ı kasetle gönderip yerine başkasını oturtmuşlardı. Baykal'ın yerine oturtmadan memnun olmadıkları anlaşılıyor ki Biden "Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz" diyor. Bizim muhalefet lideri Kemal Bey, bu ülkede Biden'ı ilk kutlayan oldu. Halbuki Biden "Muhalefeti destekleyeceğiz" derken bunun tek açılımı var. O da "Memnun olmadığımız, işini iyi yapamayan muhalefet liderini değiştireceğiz" demek istiyor. Bunun tek anlamı bu. Yani eğer Türkiye'de bir haltlar yiyecekse muhalefeti dizayn etmekten başlayacak. Dedik ya bu da bizim için yeni bir şey değil. Zaten her ülkede olduğu gibi bizde de muhalefeti dizayn ede ede bir hal oldular.

Ancak Türkiye'de yetmedi hala muhalefete DARBEYE ihtiyaçları var. Amerikalı bir dostumla konuştum dün. "Durum aynen böyle. Türkiye'de muhalefet değişecek" diyor. Kemal Bey'e benden söylemesi. Her ne kadar ilk tebrik eden olsa da, hedefte o var. Amerikalı dostumun anlattığı bir konu daha var; "Seçim öncesi yapılan konuşmalarla Başkanlık koltuğuna oturduğunda yapılan icraatlar çok farklıdır. Biden; Yunan, Ermeni ve Yahudi lobisinin oylarını alabilmek için Türkiye'de muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı devireceğiz demek zorundaydı. Şimdi seçildi ve koltuğu ve Amerika'nın çıkarları ona başka şeyler söyletecek. Türkiye iplerin asla koparılmayacağı en önemli ülkeler listesinde 1. sırada. Zaten şöyle bir hatırlarsanız Biden, Obama döneminde Başkan yardımcısıyken iki defa Türkiye'den özür dilemiş bir siyasetçi.

Siz Türkler'den şu anki Başkan'a iki defa özür diletmiş bir milletsiniz. Dersini almış Biden da artık aptal değil" diyor. Yazının başında "Dün BBC'de çıkan bir habere güldüm" demiştim. Başlık aynen şöyleydi. "Biden kimdir; Türkiye'den iki kez ÖZÜR DİLEYEN YENİ BAŞKAN"... O haberde nasıl ve hangi nedenlerle özür dilemek zorunda kaldığı da uzun uzun anlatılıyor. Mesela Biden bir konuşma yapmış ve "DEAŞ'a Suriye sınırından savaşçı gidişine göz yumuluyor" demişti.

Erdoğan da "Bu sözleri sarfetmişse Biden benim için tarih olur" demişti. Biden tarih olmamak için DERHAL özür diledi.

Darbe girişiminden bir ay sonra Türkiye'ye yaptığı ziyarette de Biden, "Amerikan halkı sizin yanınızda. Obama, Erdoğan'ı arayan ilk insanlardan biri oldu. Ancak yine de özür dilemek istiyorum. Keşke daha erken buraya gelebilseydim. Ancak Sayın Erdoğan, halkınıza büyük hayranlık duyuyoruz ve bu zorluklara göğüs germe biçiminize hayranlık duyuyoruz" demişti. Evet şu anda tıpkı BBC'nin dediği gibi Amerika'nın başında "Türkiye'den iki defa özür dilemiş" bir başkan var. Onun derdi muhalefetle... Oraya destek atacağını söylüyor.

Amerikan desteğinin nasıl olduğunu da herkes biliyor. Her şeyi alıyor. Boğaza saplanıyor. O yüzden erken tebrikle öne geçtiğini zanneden muhalefetimiz ve sevinenler haftalarca bu okkalı "Amerikan desteği"ni uzun uzun düşünmek zorunda. Çünkü çok zamanları yok.

Biden muhalefette DARBE yapacak...