Nal

ARAMCO... Dünyanın en büyük ve en değerli petrol şirketi.

1933'de Kral Abdülaziz ve ABD Başkanı Roosevelt tarafından ortak olarak kuruldu. Açılımı ise Arabian-American Oil Company'dir. Değeri tahmin edilemiyor. Sadece yüzde 0.5 hissesi halka arz edilecek diye neredeyse savaş çıkacaktı. ABD 0.5 hissenin NewYork'ta satılmasını istiyor, İngiltere "Londra" diye bastırıyordu. Sonunda Suudlar çareyi "NewYork, Londra, Tokyo ve Honk Kong Borsaları'nda halka açılım" olarak gördü. Asla Suudların tek başına karar veremeyeceği bir şirketten bahsediyoruz. Şirketin gizli yönetim üssü ABD Hudson'dur. Binlerce Amerikalı Aramco'da çalışıyor. Şirketin çok özel statülü dev asa arazilerinde, Aramco'da çalışan Coniler için iki küçük şehir, iki küçük AMERİKA kuruldu. Güvenliğine kadar o iki şehrin tüm yönetimi Amerikalılara ait.

Perde arkasında "Amerika" patenti taşıyan Suudi Aramco'nun değeri ile ilgili tahminler 2 trilyon dolardan başlayıp 10 trilyon dolara kadar gidiyor. 260 milyardan fazla varil ile dünyanın en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervlerine ve en büyük günlük üretim seviyesine sahip. 2018'de elde ettiği 111 milyar dolarlık net karla Apple, Alphabet (Google), ExxonMobil gibi teknoloji ve enerji devlerinin toplam net karını geride bıraktı.

On gün önce Suudi Arabistan bir sağmal inektir, İran da bu ve benzeri ineklere Amerika adına çobanlık yapan ülkedir diye yazdım. İran'ın Ortadoğu'da ABD'ye en çok hizmet eden ülke olduğunu söyleyen bir Amerikalının anlattıklarını bu sütunlara taşıdım. Çoban'la İnek arasına karakedi özellikle sokuldu. Şimdi İran ve Suud-BAE ortaklığı Yemen'de savaşıyor. O iran kalkıyor, Yemen'de desteklediği Husiler vasıtasıyla Aramco'ya füze yağdırıyor. Suud Prensi Salman hemen Başkan Trump'ı arıyor. "Sahip, çoban saldırdı. Kurtar bizi. Ne kadar süt lazımsa verelim" diyor. Trump S.Arabistan'a daha fazla asker göndererek daha daha yerleşiyor, "Küçük Amerika"yı büyütüyor. Ve dahası dün Pentagon'dan açıklama geliyor. "S.Arabistan kendisini korumamız için söz verdiği 1 MİLYAR DOLAR'ın ilk taksidi 500 milyon doları yatırdı" diye. Pentagon sözcüsü Rebecca Rebarich "S.Arabistan'a askerlerimizi konuşlandırma maliyetini dengeleyen gelecekteki katkılar için bir mekanizmanın resmileştilmesi adına görüşmeler devam ediyor" diyor. Yani sözcü "Her yıl daha ne milyar dolarlar alacağız. Sağmayı resmi hale getiriyoruz" demek istiyor.

ahaber'de Yazboz'da Amerika'nın İran'ın etrafını üslerle sarıp Afganistan'dan Ortadoğu'ya kadar her yere nasıl yerleştiğini ilk kez haritalarla göstermiştik. Bölgeye İran korkusu pompalayarak trilyon dolarlık silah satan ABD, tüm bu üslerin maliyetini de körfez ülkelerine yüklüyor. Hatta maliyetin üzerinde paralar toplayarak kar ediyor.

Bizimse Akdeniz'de keşfedilmiş doğalgaz ve petrolümüz var. Yani kendi haklarımızı korumak, yüz milyarlarca dolarlık gelirimizi başkalarına kaptırmamak için adım atmamız gerekiyor. Türkiye bu hesapları yıllar önce yapıp gidiyor başka ülkelerde üsler kuruyor, buralara asker gönderiyor. Ortada işgal yok, ABD gibi söğüşleme yok. Akdeniz'deki çıkarlarını koruma var. İşte böyle bir ortamda bizim CHP ne yapıyor biliyor musunuz? Akdeniz'deki doğalgazımızı korumak için asker gönderdiğimiz Libya'da isyancı Hafter'i destekleyip, Mısır, BAE ve SUUD taklıyor. Amerika'daki İsrail yanlısı Washington enstitüsü de İran ABD' üslerini vurduktan bir gün sonra dünyadaki Türk askeri üslerinin haritalarını yayınlıyor.

Bazılarımız içeride dandik gündemlerle oyalanıp, Türkiye dümanlarını alkışlıyor, ayaklarına adeta nal görevi yapıyor.. Tel Aviv-Londra-NewYork ekseni ise Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarları için yurtdışında yerleştiği üsleri ve askeri varlığını haritalara işleyerek an be an soluksuz takip ediyor. Hamdolsun Milli Devlet ve MİLLET, kem nazarlara nal toplatmaya devam ediyor.