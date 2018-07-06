Yeni dünya yeni Türkiye
Bu sözler Başbakan Binali Yıldırım'a ait. Evet... Bizi yıllarca içeride birbirimize kırdırdılar... Ne üretim, ne ihracat, ne sınırlarımızın ötesi... Koskoca Devlet 30 yılı türbanı tartışarak geçirdi. İçeride kısır tartışmaların ve gündemlerin içine sokulan Türkiye'ye 70'lerden bu yana bir de neredeyse 50 yıllık bir terör belası yamadılar. Trilyon dolara yakın paramızı teröre gömdürdüler. Hiç uyanamadık...
Hücrelerimize kadar sızıp, bizi birbirimizle boğuşturanları göremedik.
Her yerde onlar vardı aslında...
Askerimizi MİT'imizi NATO'ya, Gladio'ya bağlamışlardı farkında değildik.
Türkiye'nin tanıtımını ve dış politikasını Yahudi lobilerine teslim etmiştik, gıkı çıkan yoktu. 1980 öncesi Amerika'lılara bir Bakanımız şöyle sesleniyordu.
"Kore savaşında beraberdik. O savaştan sonra Güney Kore kaldırımlarında ayağınıza dolar yığınları yapıştı. Orada bizim askerimiz de öldü. Bize neden yardım etmiyorsunuz?" Evet bizi alıyorlar, kullanıyorlar, kenara atıyorlardı. Aynı Bakan Amerikan elçisine gidiyordu... O zamanlar Amerikan elçileri çok önemliydi.
Ülkemizi yönetmeye atanan sömürge valisiydi. E MİT'in maaşları için bile CIA'dan gelen paraya imza atan Başbakanlarımız varsa bu normaldi.
İşte o Bakanımız Amerikan elçisine "Neden yardım etmiyorsunuz?" diyordu. Elçi "Amerikan ordusuna ait 6. Filo Türkiye'ye girdiğinde karaya çıkan askerlerimizi denize attınız" diye çıkışıyordu. Ne yardımıydı?
Denizde ıslanan Amerikan askerlerinin bile bedelini ödetecek kadar sahiplerimizdi adamlar. Türk Bakan "Yahu birkaç münferit küçük eylem için bu yapılır mı" diyordu.
Amerikan elçisine "Birleşme evlerimizi allayıp pullayıp 6. Filo için hazırladık. Kızlarımızı hamamlarda Amerikan askerleri için yıkayıp süsledik püsledik" diye çıkışıyordu. Birleşme evi dediği Genelev'di... Bunların hiçbirini kafadan uydurmuyordum. O Bakan'ın bizzat kendisi bunları ahaber'de Yazboz'da bize anlatıyordu. Genelev demeye utandığı için nezaketen "Birleşme Evleri" diye bir kavram üretiyordu.
O Genelevlerin duvarlarında "Hoşgeldin Coni" yazıyordu. 6.
Filo'nun İstanbul'a demirlediği ve Amerikan askerlerinin denize döküldüğü tarih de 15 TEMMUZ'du...
Bilmem bu tarih size bir şey çağrıştırıyor mu? Her daim 50 yıllık planlar yapanlar, yaklaşık 50 yıl sonra bu ülkede FETÖ ile savaş uçaklarımızı kaçırıp, aynı günde Türkleri bombalıyordu. Çünkü çok ileri gitmiştik...
Hamamda kız yıkayan Türkiye değildik..
Büyüyorduk. "Hayır" diyorduk. Masaya garson olmayı bırakın, "Masa" kuran oluyorduk. Artık gözümüzü onların sunduğu argüman saçımıza başımıza değil dışarıya çeviriyorduk.
Bize Papazla gelip, darbeci Papapzı besleyenlerin, ülkemizdeki Papazını tutukluyorduk. Amerika NATO'yu dağıtacak... Yeni NATO kurulacak...
Avrupa Birliği'ni dağıtacak... Yeni Avrupa olacak... Birleşmiş Milletleri lağvedecek... Yeni BM kurulacak...
Nükleer, iklim, ticaret anlaşmalarını imzalıyor, ertesi gün yırtıp atıyor...
Vergi savaşlarını başlatıyor... Yepyeni bir dünya kuruluyor... Artık, dışarıdaki her gürültüye bakmayıp Türbanla uğraşan bir Türkiye yok...
Yepyeni ve güçlü bir sistemle karşılarındayız. Türkiye Yeni Dünya Düzeni'nde masada olacak, yerini alacak... Ve dahası uçacak... Yeter ki her seçimden sonra "Kurultay"ı tartışan, "Başkan kim olacak" diye yırtınan, ancak olduğu gibi kalan ve hiç değişmeyip yerinde sayan CHP kafasında olmayalım...
Güzel günler çok yakın...
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- BEKİR HAZAR
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