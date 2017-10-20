Yaz-Boz akşamı
Başkan Bush ile görüşüp "Kerkük ve Musul'a girin. Bu sizin hakkınız" diye destek almış. Ancak meclisten tezkere geçmediği için oğlu Ahmet Özal'a dert yanıyor; "Kerkük ve Musul'a girecektik, meclisten tezkere geçmedi. Bunun ceremesini 20 yıl sonra çekeceğiz. Büyük problemlerle karşılaşacağız" diyor. Genelkurmay başkanı da o dönemde istifa ederek Özal'ı yalnız bırakıyor. Baba-oğul Özallar'ın "Musul-Kerkük" görüşmesinden sonra 26 yıl geçiyor. Bugün o şehirlerde yaşanan gelişmeler Türkiye'nin canını fazlasıyla sıkıyor. Ahmet Özal o sıkıntılı günlerde babasıyla yaptığı görüşmenin bilinmeyenlerini bu akşam 21.00'de ahaber'de Yaz-Boz'da anlatacak.
EKİBİMİZE 2 GÖZALTI
Yaz-Boz ekibinden Mevlüt Yüksel ve Taha Hazar Kerkük'te çekimler yapıyor.
Kuzey Irak'a sınırdan salı günü girdiklerinde sevgili Mevlüt Peşmergeler tarafından gözaltına alındı. Bir süre sonra serbest bırakıldı. Mevlüt dün de PKK'lıların ihbarı ile bir kez daha gözaltına alındı. Bugün o gözaltıların perde arkasını ve Kerkük'ten canlı yayında aktaracak.
ABD ve İngiliz medyasında dün Barzani'nin çok fena ketenpereye getirildiği yolunda yorumlar havada uçuştu.
"Güvendiği dağlara karlar yağdı" yorumları gırla gidiyor. Artık hayallerinin çamura saplandığı belirtiliyor. Referandumdan sonra aldığı gazla meydan okuyan Barzani'nin binlerce kilometre kare toprak kaybederek nasıl küçüldüğü anlatılıyor artık. Ve "Bundan sonra nasıl liderlik yapacak?" soruları yöneltiliyor. "Siyasi ömrü fazla uzun sürmez. Dolmuşa gelerek hayal sattı. Kullanıldı ve satıldı." analizleri revaçta. CIA ajanı Robert David Steele de bu akşam Yazboz'da Barzani'nin nasıl oyuna getirilerek kullanıldığını ve kenara atıldığını anlatacak. Robert Amerikan tarihinin isyanları teşvik edip, sonrasında terk ederek ortada bıraktığı yolunda örneklerle dolup taştığını söylüyor. "Ben Kürt lider olsaydım ABD'yi asla güvenilmeyecek bir hain ortak olarak görürdüm" diyerek, Barzani'den kullanılarak ölüme gönderilen PKK'lılara kadar hepsinin nasıl zavallı duruma düşürüldüğünü de detayları ile aktaracak. R.David Steele röportajda ilginç bir noktaya daha parmak basıyor.
Barzani'ye gaz veren bir numaralı ülke İsrail'i zor günlerin beklediğini söylüyor.
ABD'nin Ortadoğu'dan çekilip, Tel-Aviv'i Moskova'ya bağlayacağını ve tasfiye sopasını indireceğini iddia ediyor. "Trump buna mecbur. Çünkü ülkede yüzde 23 işsizlik var. Böyle bir ortamda her Amerikalı, İsrail'e kişi başına 30 bin dolar ödüyor. Bu korkunç bir şey ve böyle gitmez" diye ekliyor. Robert'ın çarpıcı açıklamaları sarsıcı olacak.
UZMAN SATICI
Evet gizli ajandalardaki planlar uğuruna çok sayıda zavallı kullanılarak ya ölüme gönderiliyor ya da satılarak Barzani'ye döndürülüyor. Sizlere dün aktarmıştım.
İzlediğim bir videoda referandum öncesi Erbil'de Barzani mitingine Tel-Aviv'den telekonferansla bağlanan bir İsrailli yetkili "Yaşasın Kürdistan. Yaşasın Kürtİsrail dostluğu... Arkanızdayız, yürüyün" diye bağırıyordu. Hatta "Amerika'daki tüm Yahudi Lobiler bağımsızlığınızı destekliyor" diye nara atarak gaz veriyordu. İşte o lobilerden Haçlı- Siyonist ittifakı Neo-Conların bir numaralı karargahı American Enterprise Instute adlı kuruluştan yeni bir açıklama geldi.
Kurumun bir numaralı tetikçisi ve Türkiye düşmanı Michael Rubin'i tanıyorsunuz artık. Hani FETÖ ile iş tutup 15 Temmuz öncesi "Darbe olacak" diye bağıran ve hala Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza saldıran adam var ya o işte... Son açıklamasında Barzani'yi fena satıyor Michael. "Barzani'nin yolsuzluktan edindiği servet 2 milyar dolar.
Barzani ya da yakınlarına komisyon vermeyen bölgede iş yapamıyor." diyor. Satıcı Michael durur mu, tam gaz devam ediyor; "Barzani yönetimindeki bölgede rüşvet almayan yetkili hapse giriyor" diye vuruyor da vuruyor...
Evet "Yürüyün ABD'deki bizim lobiler arkanızda" diyen adamlar şimdi Barzani'ye saldırıyor. Var mı dünyada böyle bir satış?... Ve dahası böylesine kullanılan zavallı?
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