BEKİR HAZAR

İsrail'de son zamanlarda aptallar ordusu kurulmaya başladı. Ahmaklıkta zirveye çıkanlar, birbiriyle yarışan gözü dönmüşler adeta terörist bir devletin sonunu hazırlıyor.

İçlerinde askerler, eski istihbaratçılar ve siyasiler var. Bu geri zekalılar "Şimdi sırada Türkiye var" diyen faşist-ırkçı tipler. Onların gazıyla Netenyahu da son dönemde Türkiye'yi diline dolamaya başladı.



Oturup kalkıp bize laf atıyor. Bazı aklı evveller vaat edilmiş toprakları gündeme getirip, "Türkiye'ye dalalım" gibi laflar ederek salaklaşıyor.

Sosyal medyada viral olan bir video vardı.

İzleyince çok güldüm.



Türkiye'de yaşayan bir Afrikalı, kırık Türkçesi ile İsrail'i uyarıyor. "Aman ha vaad edilmiş toprak falan deyip sakın Türkiye'den toprak alma hayaline kapılmayın. Burada görüyorum Türkler bir dönüm arazi için bile birbirini öldürüyor. Size ne yaparlar bilir misiniz..." diyerek küfürü basıyor. Tabii aklı başında olanlar da bu ahmaklara karşı harekete geçti İsrail'de. "Türkiye'ye operasyon yapmak felaket ve yolun sonu olur" diye bağıranlar da medya sütunlarından fışkırmaya başladı.



Bizim NATO ülkesi olduğumuzu ve bu oluşumun en büyük kara gücüne sahip olduğundan giriyorlar, son yıllarda savunma sanayiinde ve öne çıkan teknolojik gelişmelerimize dalıp "Aman ha" diyorlar bu dünyanın en ahmak durumuna düşen zevzeklere. İş öyle bir hale geldi ki artık İsrail, Türkiye'den SİHA almaya kalkan ülkelere MOSSAD'dan eleman ve ordusundan askerleri gönderip "Sakın Türkiye'den bunları almayın. Yoksa Türklere bağımlı hale gelirsiniz" demeye ve bu uğurda paranoya yaşamaya başladı.



Bizim muhalefette "İktidara gelirsek SİHA fabrikalarını kapatacağız, üretenleri içeri atacağız" diyenler de vardı. İsrail'le bizim muhalefetin içten içe neden bu kadar seviştiğini de şimdi daha iyi anlıyorum.

İsrail ahmağının kafasına esas balyozlar yakında gelmeye başlıyor. İngiltere, Kanada ve Avustralya, ABD'nin müdahalesine rağmen Filistin devletini tanıdılar. Hem de Trump'ın İngiltere'ye 250 milyar sterlinlik yatırım anlaşmasını imzalamasından birkaç gün sonra.

Başka devletler de sırada. Amerika'da ünlü bir stratejist geçen hafta "ABD olarak soykırıma destek verip, ortak olduk ve İsrail'in kullandığı bir ahmağa döndük.



Genç nesil artık bunu görüyor biliyor ve öfkeyle nefret büyüyor" diyordu. İsrail de bunun paniğini yaşamaya başladı. Geç uyandılar.

Eskiden ABD'deki İsrail'in bir numaralı destekçi kurumu AIPAC bir ıslık çaldı mı tüm kongre üyeleri Tel Aviv aşkına hazır ola geçerdi. Şimdi siyasetçileri kapı kapı gezip "Haydi destek için İsrail'e gelin" diye yalvardılar. Olumlu dönen pek olmayınca bu defa kesenin ağzını açtılar. Ceplere para doldurarak çok sayıda siyasetçiyi götürdükleri ortaya çıkınca büyük skandal patlak verdi.



Rüşvetle İsrail yolculuğu yaptıracak duruma gelen İsrail'e karşı genç neslin burnundan soluması daha da arttı. Bazı siyasetçiler "Ben İsrail'den dolar almıyorum" deme yarışına girdi iyi mi? Artık Tel Aviv ile beraber olduğunu söylemeye korkar hale gelenler çığ gibi büyüyor.

Sosyal medyada İsrail'e öfke, hakaret, küfür gırla gidiyor. Tik tok'u nasıl durduracağız diye MOSSAD karargahında toplantılar başladı.

Amerika'da İsrail'i eleştirdi diye işten atılanların sayısı artınca öfke seli daha da büyüdü. İnsan haklarını, demokrasi-memokrasi, düşünce özgürlüğü havariliği yerle bir oldu hatta çöpten de öte leşe döndü. ABD'de şimdi bu sorgulanıyor. İsrail'i yerden yere vuran ünlü gazeteciler "Bize gücü yetemiyor İsrail'in.



O yüzden eşlerimize saldırmaya başladı bu aşağılık katiller" diye bas bas bağırıyor.

İsrail "Nasıl susturacağız bu saldırganları" diye ABD'deki lobilerden bilgi ve öneriler isteyecek duruma geldi. Susturamıyorlar, yaptıkları tehditler ve şantajlar da bumerang gibi geri dönüp öfkeyi uçuşa geçiriyor. Artık hiçbir şey gizli kalmıyor.

Ellerindeki medya ile yaptıkları algı çalışmaları sosyal medya ile toprağa gömülüyor.

ABD'de akademisyenler ülkede en çok konuşulan konuların başında artan toplumsal gerilim ve nihayetinde muhtemel iç savaşın olduğunu vurguluyorlar.



O akademisyenlerden Barbara Walter "Toplumsal gerilimi artıran en önemli unsur kontrolsüz sosyal medyadır" diyor.

Siyonizm'in elinde olan sosyal medya her türlü müdahaleye rağmen İsrail'e öfkeyi durduramıyor, ABD'deki gerilimi de körüklüyor. Zalimler ve onlara ortak olanlar için çember daralıyor, hiç ummadıkları yerlerden sopalar kafalarına inmeye başlıyor. O yüzden hep ABD dünyanın en aptalı ve İsrail de ahmağı diyorum.

Kendi ayaklarına sıkıyorlar. Önümüzdeki on yıllar büyük darbeler yiyecekler. Altından kalkamayacaklar.



APTALLAR VE AHMAKLAR

