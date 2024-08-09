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ALİ ŞERBETÇİ

ALİ ŞERBETÇİ

Tarihi 9 Ağustos 2024

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Memurlar aylıksız izinde çalışabilir mi?

BİR kamu kuruluşunda devlet memuru çalışmakta iken doğum yaptım ve iki yıl aylıksız izne ayrıldım. Şu anda bu iznimin bitmesine 8 ay kaldı. Bu süreçte ekonomik sıkıntılar yaşadığımız için bir emlak ofisinde part time çalışmak istiyorum. Bu şekilde çalışırsam sigortalı olmam gerekir mi? E. ALTIN
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 'na göre kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir.
Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. SGK'nın sigortalılık işlemlerini belirleyen 2013/11 sayılı Genelgesine göre ise, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan 657 sayılı Kanun ve ilgili personel mevzuatı gereğince ücretsiz izne ayrılanların kadroları ile ilişikleri devam ettiğinden, bu sürelerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında zorunlu sigortalı ya da isteğe bağlı sigortalılık kapsamında sigortalı sayılmalarına ve prim ödemelerine imkan bulunmamaktadır.
Dolayısıyla aylıksız izinde iken bir işveren yanında çalışmanız halinde, SGK'ya bildirilmiş olsanız bile, sigortalılığınızın geçerli sayılması mümkün bulunmamaktadır.

İŞÇİNİN ücretine zam yapılması zorunlu mudur? Zam olmazsa işten ayrılırsam tazminat alabilir miyim? Kadir A.
İş Kanunu'na tabi olarak çalışan işçilerin ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili Kanunda herhangi bir düzenlenme mevcut değildir. Kanunda sadece işçi ile işveren arasında kararlaştırılan ücretin her yıl yeniden belirlenen asgari ücretin altında olamayacağı ile ilgili düzenleme mevcuttur. İşçinin ücretinin ne kadar olacağı genel olarak iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir. İş sözleşmesinde zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin hüküm yok ise bu konuya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmayacaktır.

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