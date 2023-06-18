Haftada 45 saati geçen fazla mesai alır

■ Çalışma saatlerimiz çok uzun. Günde 12-13 saat çalışıyoruz. Uzun değil mi?

Çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Bu şekilde genel uygulamaya göre, hafta içi günlük 8 saat, hafta sonu da Cumartesi günü 5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır. Bu 45 saati aşan çalışmalar ise fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer ve her bir saatlik fazla çalışma için işçiye, saat başına düşen normal ücretinin yüzde elli fazlasının ödenmesi gerekir.



■ İşsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askere gitmem gerekiyor, askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? U.Ş.

Muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız. Ancak işten işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde işten ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor.

Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız ödenekleri alırsınız.