Memurum, doğum yaptım ve iki yıl aylıksız izne ayrıldım. Bu sürede çalışabilir miyim?
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan 657 sayılı Kanun ve ilgili personel mevzuatı gereğince ücretsiz izne ayrılanların kadroları ile ilişikleri devam ettiğinden, bu sürelerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi, 506 sayılı Kanunun geçici 20'nci maddesi kapsamında zorunlu sigortalı ya da isteğe bağlı sigortalılık kapsamında sigortalı sayılmalarına ve prim ödemelerine imkan bulunmamaktadır.
Dolayısıyla aylıksız izinde iken 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak, yani hizmet akdi ile bir işveren yanında çalışmanız halinde, SGK'ya bildirilmiş olsanız bile, memuriyetteki kadronuz ile ilişiğiniz devam ettiğinden, hizmet akdine tabi bir çalışan olarak sigortalılığınızın geçerli sayılması mümkün bulunmamaktadır.
Memurlar aylıksız izinde çalışabilir mi?
Memurum, doğum yaptım ve iki yıl aylıksız izne ayrıldım. Bu sürede çalışabilir miyim?
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