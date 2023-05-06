İşçiyi yanıltmak tazminat nedeni

■ Yaklaşık 5 yıldır bir şirkette satış müdürü olarak çalışıyorum. Herhangi bir iş sözleşmem yok ama işe giriş kaydımı büro işçisi olarak girmişler ve primim asgari ücretten yatırılıyor. Asgari ücret kadarı bankadan, kalanı elden ödeniyor. Nasıl bir yol izlerim? K.C.

İş Kanunu'na göre; işveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa sözleşme haklı olarak feshedilebilir ve tazminat talebinde bulunulabilir. Bu durumu ispat edebiliyorsanız iş sözleşmenizi bu madde gereğince feshedebilirsiniz.

İşveren tazminatınızı ödemez ise önce arabulucuya müracaat edebilirsiniz. Arabulucudan olumlu sonuç alamaz iseniz iş mahkemesine dava açma hakkınız bulunmaktadır.



■ 3 senedir bir otelde çalışıyorum. Fakat her seferinde yılı doldurmadan 2 aylık izne çıkartıldım. Bu sene 1 saat fazla çalışmadım diyerek beni işten attılar. Haklarım ve alacaklarım nedir?

İşyerinde bir yılı doldurmadan iş sözleşmenizin sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanmazsınız ancak sezonluk işlerde arka arkaya sözleşme yenilenmiş olduğu için iş sözleşmesi zincirleme akit olarak değerlendirilir ve toplam süre üzerinden kıdeminiz hesaplanır. Haksız olarak işten çıkartıldığınız için kıdem tazminatına hak kazanırsınız.



■ 1983 yılından girişi bulunan 1963 doğumlu bayan sigortalıyım. Halen çalışmaktayım fakat 1994 ile 2006 yılları arasında prim boşluğum var. Çıkan yeni yasalara göre bu arayı ödeyip emekliliğe hak kazanma şansım var mı? Yani çalışmayıp prim ödemediğim yılların boşluğunu doldurabilir miyim? Geriye dönük hak verildi mi? Nurşen Yasalarda geriye dönük borçlanma veya ara boşlukları borçlanarak ödeme gibi bir düzenleme bulunmamakta. Bu nedenle ara boşlukları ödeme imkanı yok. Ancak 1983 yılındaki SSK girişinizden sonra doğum yapmışsanız ve doğumdan sonraki günlerde adınıza prim yatmamış ise en fazla üç çocuğa kadar borçlanabilirsiniz. Bunun dışında borçlanıp ara boşluk ödeme bir durum söz konusu değil.