Arife günü çalışan fazla mesai ücreti mi alır?

■ Çalıştığım işyerinde işlerin yoğunluğundan dolayı Arife günü de çalışmamız istendi. O yüzden izin alıp bayram için memlekete gidemeyeceğim. Arife günü çalışmaktan dolayı fazla mesai hakkım var mı? Tarafıma fazla mesai ücreti ödenmeli mi? Murat K.

Arife günü İş Kanunu'na göre genel tatil günüdür, genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre işçiye ücret ödenir.

Bayram tatili arife günü saat 13.00'ten itibaren başlar.

Arife gününün öğleden sonrası genel tatil günü olduğu için işçinin 13.00'ten sonra çalıştırılmaması gerekir. Eğer işçi arife günü 13.00'ten sonra çalıştırılırsa zamlı ücret ödenmek zorundadır. Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi yapılmalıdır.



■ Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatı yazısı aldım, işyerine getirdim ama bu yazıya rağmen işyerim tazminatımı ödemek istemiyor. Ne yapmam gerekir? Tüm yolları yazar mısınız? A.K.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığınız emekli olabilir yazısına rağmen işveren kıdem tazminatınızı ödemiyor ise önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin. Yine ödemezse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz.

Buradaki görevli memurlar müracaatınızı inceler. Buna rağmen yine tazminatınız ödenmez ise bilirkişiye müracaat edebilirsiniz. O da olmazsa iş mahkemesine dava açabilirsiniz. Dava açtığınız tarihten itibaren yasal faiz de talep edebilirsiniz.