Bundan 30 yıl önce eşimle birlikte, iki kardeş olan biri kız, biri erkek çocuğu evlat edinmiştik. Ancak 6 ay önce oğlumuzu kaybettik.
Oğlumuzun kendine ait işyeri vardı. SGK primleri ödeniyordu. Oğlumuz üzerinden annesi maaş alabilir mi? Ya da bizden birisine bir şey olursa kızımız yetim maaşı alabilir mi? Y.A.
Sigortalıların hak sahibi ana ve babalarına aylık bağlanması için, 5510 sayılı Kanunun 34'üncü maddesine göre,
Eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması,
Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması,
Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması şartları aranır.
Aylık bağlanamayan ana ve babanın 65 yaşını doldurması halinde, Kanunda aranan diğer koşulların da yerine gelmiş olması şartıyla bu yaşı doldurdukları tarihi takip eden ay başından itibaren ölüm aylığı bağlanır.
Ancak evlat edinen ana ve babaya vefat eden evlatlıktan dolayı ölüm gelir/aylığı bağlanmaz.
Bu nedenle, her ne kadar evlat edindiğiniz çocuk sizin kütüğünüzde yer alsa da, yukarıda belirtildiği üzere, evlat edindiğiniz çocuğun hak sahibi olarak size aylık bağlanması mümkün değildir. Ancak eşinizin, yani kızın babasının ölümü halinde evlat edindiğiniz çocuğa aylık bağlanmasına bir engel bulunmamaktadır, yani kızınız, diğer koşulları sağlamak kaydıyla babasından dolayı ölüm aylığı alabilir.
Evlatlık edinenler dikkat!
Bundan 30 yıl önce eşimle birlikte, iki kardeş olan biri kız, biri erkek çocuğu evlat edinmiştik. Ancak 6 ay önce oğlumuzu kaybettik.
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