Kursiyerlik süresi kıdem olur mu?

■ Bir iş yerinde 3 ay kursiyer olarak bulundum, ardından çalışmaya başladım. Geçen hafta çıkışımı verdiler. Tazminata hak kazanabilmem için gereken 1 yıllık süreye kursiyer olduğum süre dahil mi? Ayrıca sigortam asgari ücretten gösteriliyordu. Arta kalan ücreti elden verdiler. Bu şekilde de bir hakkım söz konusu olabilir mi? E.K.

İşbaşı eğitim programı kapsamında, bir iş yerinde istihdam edilen işçiye günlük belirli bir miktar ücret ödenmekte. Ancak bu işçiler İş Kanunu bakımından işçi olarak değil, kursiyer olarak kabul edilir. Böyle olunca, kursiyer olarak çalışılan süreler kıdem tazminatı ya da yıllık izin veya işe iade hakkı bakımından bir anlam ifade etmez. Sigortanız asgari ücretten gösteriliyor ise devletin SGK primi ve vergi kaybına işverenlikçe sebebiyet verildiği için Maliye Bakanlığı ve SGK'ya ihbarda bulunabilirsiniz.



■ 2.5 yıl döküm işleri yapan bir firmada çalıştım. İş çok ağır diye kendi isteğimle işten ayrıldım. Mahkemeye versem kazanabilir miyim? H.K.

İş Kanunu'na göre işin ağır olmasından dolayı kendi isteğiyle işten ayrılmak tazminat hakkı doğurmaz. Bunu mahkemeye de taşısanız bir sonuç alamazsınız.

Ancak, tazminat hakkının doğması için işverenin sizi iş sözleşmesinde belirtilen işler dışında işler vererek çalıştırmış olması veya kasıtlı olarak yıldırma ve bezdirme uygulamak için fazla ve ağır iş vermiş olması gerekmekte.



■ Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatı yazısı aldım, iş yerine getirdim ama bu yazıya rağmen iş yerim tazminatımı ödemek istemiyor. Ne yapmam gerekir? A.K.

Önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin. Yine ödemezse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İş-Kur İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz.

Buradaki görevli memurlar müracaatınızı inceler. Buna rağmen yine tazminatınız ödenmez ise iş mahkemesine dava açarak kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Dava açtığınız tarihten itibaren yasal faiz de talep edebilirsiniz.



KAMUDA İŞ ARAYANLAR DİKKAT:

● Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL tesisleri İşletme Başkanlığı'na 57 sürekli işçi alınacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden yapılacak olup, son tarih 10 Nisan.

● Hacettepe Üniversitesi 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca 621 sözleşmeli personel alacak.

Başvurularda son tarih 1 Nisan. KPSS 55 puan ve üzeri aranacak. Alınacak personel arasında temizlik görevlisi, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, berber, gassal, büro görevlisi yer alıyor. Başvurular Hacettepe Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

● Mersin Üniversitesi Rektörlüğü 657 sayılı Kanun'un 4/D maddesi kapsamında Türkiye İş Kurumu üzerinden 17 engelli ve eski hükümlü işçi alacak. Başvurularda son tarih 9 Nisan.

● Göç İdaresi Başkanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Başvurular 10 Nisan–23 Nisan arasında alınacak.

● Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 75 sözleşmeli personel alacak. 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda şoför, temizlik görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, inşaat mühendisi, tekniker (bilgisayar), teknik (elektrik/elektronik), tekniker (gıda), tekniker (su ürünleri), tekniker (basım-yayım), teknisyen (kimya), teknisyen (bilgisayar), teknisyen (elektrik/elektronik) alımı yapılacak.

Başvurularda son tarih 18 Nisan.