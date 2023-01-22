Sporcular kıdem tazminatı alabilir mi?
Sporcular 4857 sayılı İş Kanununa tabi değiller.
İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı talep edemezsiniz.
■ Kamu kurumunda işçi kadrosunda çalışmaktayım. Kendi adıma işyeri açabilir miyim? Yanımda işçi çalıştırabilir miyim?
Maaşımdan vergi kesintisi olur mu? A.Ç.
İş sözleşmesinde ve işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi varsa orada; çalışan işçinin başka bir iş yapma yasağı varsa kendi adınıza işyeri açamazsınız. Buna engel bir durum olmaması halinde işçi tarafından işyeri açılması halinde bu durumun vergi ve SGK bakımında farklı sonuçları olabileceğinden, işyeri açıldığı personel ya da muhasebe birimine bildirilmelidir. Ama bu yeni işyerinin mevcut işini olumsuz etkilememesi ve işçinin işini aksatmaması gerekir. SSK'lı çalışan kişi, kendi hesabına iş yeri açarsa, SSK'lılık durumu devam eder ve kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ- Kur'a geçmek zorunda değildir. Ayrıca, kişinin SSK'lı olarak çalışıyorken Bağkurlu olarak iş yeri açması bağkur primi de ödemeyeceğinden dolayı, daha avantajlı durumda olmasını sağlayacaktır.
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