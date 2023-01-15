Evlenen kadına istifa hakkı
1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'üncü maddesinde kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesini kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtilmektedir.
Bu kapsamda kadın işçi resmi olarak evlendiği tarihten itibaren 1 yıl işçinde işverenine işten ayrılma beyanını sunarak kıdem tazminatını alabilir.
■ 05.10.1978 doğumluyum. İlk defa 1999 yılının 10. Ayında sigortalı oldum. Mahkeme kararıyla yaşım 2 yaş büyütüldü. Emeklilik yaşımın hesabı değişir mi? Y. NEŞE
Sigortalılar ile hak sahiplerinin; nüfus cüzdanlarındaki doğum tarihleri ile nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri arasında fark varsa nüfus kayıtlarındaki tarih, birden fazla nüfus kaydı bulunanların, bu kayıtları arasında fark varsa nüfus kayıtlarındaki eski tarihli kayıt, kayıtlarının birisinin düzeltilmiş olması durumunda kararların kesinleşmiş olması şartıyla nüfus kayıtlarına geçirilmemiş olsa bile bu kayıt esas alınır.
Ancak; malûllük, vazife veya harp malûllüğü, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin aylık tahsislerinde, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlara tabi sandıklara göre sigortalının ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğu tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.İlk defa 1999 yılında sigortalı olduğunuz ve mahkemenin yaş değişikliği kararının 2001 yılında yani ilk defa malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olduğunuz tarihten sonra olduğu dikkate alınarak, yaş değişikliğinin emeklilik yaşınızı değiştirmeyeceğini, emeklilik koşullarınızın hesabında 05.10.1978 tarihinin değil, 05.10.1976 tarihinin esas alınacağını söyleyebiliriz.
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