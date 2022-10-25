İhbarsız işten ayrılacaklar dikkat!

■ 4 yıldır çalıştığım firmadan istifa ederek ayrılmak istiyorum. Tazminat ödemek zorunda kalır mıyım? Ertan A.

İş Kanunu'na göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlüğü bulunuyor.

İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ayla 1.5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmeyi sona erdireceğini karşı tarafa bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Eğer bu sürelere uyulmadan taraflardan biri iş sözleşmesini sona erdirirse, bu süreler kadarki ücretleri diğer taraf talep edebilir.

Bu nedenle, belirttiğiniz gibi önceden ihbarda bulunmazsanız işvereninizin sizden ihbar tazminatı talep etme hakkı doğar. Ayrıca, işe başlarken imzalamış olduğunuz sözleşmede işi haklı bir neden olmaksızın bırakmanız halinde herhangi bir cezai şart konulmuş ise işveren bunu da sizden talep edebilir.