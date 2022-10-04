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  • 04 Ekim 2022, Salı

Çalışana servis zorunlu mu?

ÖZEL bir fabrikada çalışıyoruz. Geçen yıl bize servis sağlanacaktı ama yapılmadı. Yasal bir zorunluluk var mı? S.A.
İş Kanunu'na göre işverenin çalışanlarına servis sağlama yükümlülüğü yoktur.
Ancak iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde servis ile ilgili bir madde varsa işveren servis sağlamakla yükümlüdür. Bunun dışında servis sağlamak zorunda değil. Tamamen isteğe kalmıştır.

EMEKLİ olduktan sonra bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi. İhbar tazminatı hakkım var mı? Ali K.
İhbar tazminatının İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde sözleşmenin süre tanımadan işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz. İşçinin istifası halinde de işverene ödenmesi gerekir ki burada da ayrım yapılmaz. Bu nedenle eski işvereninizin size ihbar tazminatını ödemesi gerekir.

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