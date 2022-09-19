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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 19 Eylül 2022, Pazartesi

Çift sigortalı çalışmak

İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından engel doğurur mu? Aslan Y.
İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok.
Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir.

Bir firmada süreli sözleşme karşılığı çalışıyorum. Sözleşmem bitmeden işverenin çıkarması ya da sözleşmem bittikten sonra işten ayrılmam durumunda işe iade veya tazminat gibi bir hak talebimiz olabilir mi?
Toprak Belirli süreli iş sözleşmelerinde işe iade hakkı bulunmamaktadır.
Dolayısı ile sizin işe iade hakkınız bulunmuyor.
Ancak iş sözleşmeniz süresinden önce haklı bir nedene dayandırılmadan sona erdirilirse aradaki sürenin ücretini tazminat olarak işverenin ödemesi gerekmektedir.

Eşim ev hanımı. Sigorta yaptıracağım. "SSK kapsamında prim öde" diyen de "Dışarıdan ödeme sonradan iptal olur" diyen de var. Ne yapmalıyım? D.U.
Çalışma imkanı olmayan ev hanımları için en uygun sigortalılık isteğe bağlı sigortalılıktır. İsteğe bağlı sigortalılıkta hem sağlıktan faydalanılabilecek hem de ileride emeklilik imkanı olacaktır. Yapmanız gereken eşinizle beraber en yakın Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğü'ne başvurmaktır. Dışarıdan ödenen ve çalışmadan çalışıyormuş gibi gösterilen 4/a (SSK) primleri tespit edilmesi halinde iptal edilir.

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